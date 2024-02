BBB 24: Irmão de Fernanda abre o jogo sobre as meias da sorte

A sister Fernanda usou meias da sorte para escapar do paredão nesta semana no BBB 24. Saiba a história das meias!

A sister Fernanda deu o que falar nesta semana ao usar meias da sorte para escapar do paredão no BBB 24. Ela foi indicada para a berlinda pelo voto da casa, mas escapou da berlinda ao vencer a prova bate e volta. Agora, o irmão dela, Gabriel Villa, falou sobre o item que faz parte da mala da sister.

Em entrevista ao Jornal Extra, Gabriel contou que a meia de Fernanda ganhou o ‘poder especial’ durante o confinamento. Isso porque ela não usava a meia com a função de dar sorte antes de ir para o reality show. “Essas meias estavam sempre com Fernanda, foi ela mesma quem comprou e usa direto. É uma pessoa de sorte mesmo, tanto nas competições quanto nas conquistas pessoais. Mas tem os talentos dela, né?”, disse ele.

Então, o irmão da sister ainda contou que ela levou guias espirituais da umbanda em sua mala, que foram presentes da família para dar sorte para ela. "A Fê sempre vai à igreja (evangélica) aos domingos com as crianças, isso já tem uns três, quatro anos. Eu sou da umbanda, minha mãe é mãe de santo. E em casa todo mundo se respeita. A gente deu guias pra ela levar para o confinamento. Isso pode estar trazendo sorte também", contou ele.

Fernanda explica embate com Alane

Fernanda fez questão de se explicar para Alane após o embate que as duas tiveram durante a Prova do Líder de resistência.

Em uma das rodadas da prova, as duas foram na mesma caixa e fizeram um 'cabo de guerra' para garantir o objeto. Fernanda levou a melhor, mas Alane também conseguiu completar a rodada. Eliminadas da disputa, as duas comentaram sobre o assunto com suas aliadas.

Já durante a tarde desta sexta-feira, 9, a confeiteira aproveitou que a bailarina estava na sala para parabenizá-la pelo terceiro lugar na prova e comentar sobre o ocorrido.

"Aquela hora da caixa é porque a do Lucas, aquela outra, estava na cara do Lucas. Eu nunca ia conseguir porque ele estava roubando todas as minhas e eu todas as dele, de pegar na mão assim", explicou exemplificando que eles disputavam a caixa.

"Eu lembro que a gente ficou assim, só que também, po, cada um por si e é isso. Eu entendi também", tranquilizou a paraibana.

Fernanda ainda completou dizendo que podiam roubar as caixas e exemplificou dizendo que Lucas e Leidy também roubavam as caixas até de sua mão.

"E aquela era mais perto de mim do que aquela outra aí eu falei 'vou ter que roubar essa'", continuou a carioca. "Não, relaxa! Tranquilo!", respondeu Alane.