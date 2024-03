BBB 24: Globo se pronuncia sobre rumores de trapaça na prova do líder

Após os internautas questionarem uma suposta trapaça na prova do líder do BBB 24, a Globo colocou um ponto final nos boatos com decisão

A TV Globo revelou a decisão sobre a prova do líder da semana no BBB 24 após os internautas levantarem questionamento sobre a vitória de Giovana. Na noite desta sexta-feira, 15, a emissora compartilhou uma nota no site Gshow para anunciar que validou a vitória da sister e ela seguir como líder.

A produção do reality show informou que circularam fake news dizendo que Giovanna teria visto onde estava o cartão da última etapa antes do resultado da prova, o que seria um indício de trapaça. Porém, a emissora negou. Eles revelaram que fizeram a revisão do vídeo completo do momento e Giovanna fez um simples movimento de virada de corpo para ver a dinâmica da prova. Porém, ela não conseguiu ver o cartão, que estava escondido entre dois travesseiros.

Em outro momento, a emissora ainda desmentiu que Fernanda também teria visto o cartão e queria dar a dica para Giovanna. A fala de Fernanda era apenas um palpite dela no meio dos palpites dos outros participantes.

Desta forma, a prova foi validade e Giovanna é a líder da semana.

Giovanna analisa sua possível indicação ao paredão

Vencedora da Prova do Líder, a sister Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, que será formado no próximo domingo, 17.

Após a sister afirmar que Beatriz é sua principal opção de indicação, os demais participantes fizeram uma combinação de votos. "Se hipoteticamente ela colocar a Bia direto, sobram os outros. Aí temos que saber os nomes dos outros. Se ela botar Alane, temos que ver os outros. Se ela botar Davi, temos que ver os outros", explicou Fernanda.

Giovanna, então, reforçou que Beatriz, Alane e Matteus são suas três escolhas para indicar a berlinda da semana. "Sobra para gente Cunhã [Isabelle] e Davi", declarou Leidy Elin. Na sequência, Pitel avisou que se eles conseguirem se organizar, podem mandar um dos brothers direto ao paredão, sem possibilidade de empate, reforçando que ela, Fernanda e Lucas Henrique estão na linha de frente da casa.

A Líder, por sua vez, perguntou com quem eles gostariam de enfrentar o Paredão da semana. "Para mim tanto faz. Essa altura do campeonato não tem mais peso", declarou Fernanda, por fim.