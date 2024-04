BBB 24: Giovanna vence a prova e é Líder pela terceira vez

Giovanna é a nova Líder do BBB 24 após vencer a prova disputada em trios

Giovanna venceu a Prova disputada na noite deste domingo, 31, e é a nova Líder do Big Brother Brasil 24, que formará o paredão ainda hoje.

Como foi a prova

Os brothers deveriam se separar em trios: Lucas Henrique, Giovanna e Pitel; Davi, Matteus e MC Bin Laden; Beatriz, Alane e Isabelle.

Dois jogadores eram responsáveis por encontrar o lanche correto e o terceiro, por fazer a entrega. Um dos dois jogadores da primeira parte deveria acionar o cronômetro e entrar primeiro no circuito para procurar o lanche furando as janelas dos restaurantes do percurso.

Quando encontrassem, precisavam entregar para o terceiro jogador, que guardava o lanche na bag e seguia para cumprir uma tarefa: jogar uma bola em um labirinto sobre uma mesa, mexendo a mesa para percorrer um trajeto e chegar a uma caçapa.

A primeira dupla fez em 39 segundos; a segunda em 44 segundos, já a terceira em 45 segundos.

O trio com melhor tempo, seguia para a fase final. Na fase final, Buda, Pitel e Giovanna deveriam escolher um número de 1 a 12. Quem encontrasse o card no número 2, ganharia a prova.