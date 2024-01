BBB 24: Giovanna teme reação do público com fala polêmica de Davi: 'Vai pesar'

Giovanna confessou preocupação em como a fala homofóbica de Davi no BBB 24 está sendo vista fora do reality show

As falas polêmicas ditas por Davi dentro do BBB 24, da Globo, seguem repercutindo dentro e fora do reality show. Na noite de domingo, 14, logo após a formação do terceiro paredão, o brother acabou discutindo com Nizam e disparou um comentário considerado homofóbico.

Apesar do motorista de aplicativo ter reconhecido o erro e pedido desculpas, alguns participantes estão preocupados com a forma que o assunto está sendo visto pelo público do programa. Com isso, Giovanna Lima disse nesta segunda-feira, 15, que o ocorrido pode 'pesar a estadia' de Davi na casa.

"Estou com medo dessa parada complicar para caramba a vida do Davi, do trem que ele falou ontem", observou Giovanna, em conversa com Leidy Elin e Marcus Vinicius. "Do veado? Eu não ouvi", reagiu o comissário de voo. "Ele falou isso duas vezes", recordou a sister.

Na sequência, ao ser questionada se jogava ao lado de Davi, Giovanna confessou não concordar com algumas atitudes do brother. "Se ele falou isso duas vezes, a galera que realmente ouviu e se sentiu ofendida lá fora está batendo de frente", pontuou Marcus Vinicius. "Tenho certeza que isso vai pesar muito a vida dele", lamentou a nutricionista.

Giovanna, Leidy e Marcus estão falando sobre o Davi falar ontem "Vi4do" na hora da discussão com o Nizam. Gi comenta que isso vai pesar muito contra ele e Marcus comenta que ninguém é professor lá dentro.. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/yq5YYlu5ZX — Brenno Moura (@brenno__moura) January 15, 2024

Davi usa Raio-X para se retratar após fala homofóbica no BBB 24

Além de estar no segundo paredão consecutivo do BBB 24, Davi virou assunto nas redes sociais por uma fala considerada homofóbica durante discussão com Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15.

Ao questionar o comportamento do rival de jogo, o jovem de 21 anos disse: "Sou homem, não sou viado, não". Após ser alertado por colegas como Michel e Isabelle Nogueira sobre a problemática em seu discurso e se desculpar com os brothers, Davi usou o Raio-X para se desculpar com o público.

"Eu sei que cheguei a extrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação a minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento", começou.

"Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo... Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final", concluiu o motorista de aplicativo.