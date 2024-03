BBB 24: Giovanna revela que já trabalhou com participante do BBB 20

E, conversa com outros participantes do BBB 24, Giovanna revelou que já trabalhou com Ivy Moraes, que participou do BBB 24

Giovanna conversou com alguns brothers nesta terça-feira, 19, sobre o uso do celular no BBB 24 para fazer fotos e vídeos. Durante o papo, ela aproveitou para citar Ivy Moraes, que participou do BBB 20, e revelou que elas já trabalharam juntas.

"Eu lembro que a Ivy ficava maluca, mas ela já era viciada em foto já. Às vezes ela ia trabalhar e ela só queria saber de tirar foto", disse a nutricionista.

Lucas Henrique, então, questionou se a sister conheceu a ex-BBB, e ela deu detalhes. "Sim, trabalhava com ela. A gente já saiu juntas para comer japonês. A gente e as outras meninas", revelou a mineira.

Em seguida, Raquele perguntou se a amiga trabalhou com Ivy como modelo. "Era de evento. A gente já ralou muitas vezes juntas", explicou a nutricionista. "Achava ela maneirinha", confessou o brother. "Ela é, o problema.... ", disse Giovanna. "Aqui dentro ela focou no Babu. Babu futebol clube", relembrou o professor de Educação Física.

Depois, a líder ainda contou que Ivy tinha o sonho de participar do BBB, mas ressaltou que ela não tinha espírito de jogadora. Além disso, a nutricionista falou sobre ela ter focado no Babu. "Ela não tinha inteligência de votar em outra pessoa. Ela não tinha essa malícia de jogo", completou.

Matteus reage após receber elogio de Giovanna

Na tarde desta terça-feira, 19, alguns brothers decidiram aproveitar o dia ensolarado na piscina da casa do Big Brother Brasil 24. Enquanto Giovanna e Pitel se refrescavam na água, Matteus começou a fazer uma rápida limpeza com a peneira.

Do lado de fora, Fernanda comentou a limpeza do brother. "Imagina todo piscineiro que for na casa dos outros fica de sunga dentro da piscina limpando", disse ela. Nesse momento, Giovanna elogiou o brother. "Aí depende, se o piscineiro for desse naipe aqui, a galera vai pagar até mais caro. Se for um piscineiro meia boca...", disse a nutricionista, fazendo com que Pitel e Fernanda soltassem gritos histéricos. Após ouvir a sister, Matteus reagiu, soltou a peneira, na beira da piscina, foi até Giovanna e deu um abraço nela. Confira!