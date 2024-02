BBB 24: Giovanna e Michel opinam sobre sister: "Não mostrou ainda"

Em conversa no Quarto Gnomo com outros brothers, Giovanna e Michel avaliaram a participação de uma sister do Grupo Camarote no BBB 24

Na tarde desta quinta-feira, 15, Giovanna, Michel, Pitel e Raquele se reuniram no Quarto Gnomo do BBB 24, e decidiram analisar a postura de uma colega confinamento no jogo. Pitel começou falando sobre Yasmin Brunet, que há alguns anos tem sido especulada no reality global.

"O da Yasmin tinha uma questão muito importante. Desde 2020, a Yasmin... 21, 22 e 23 a Yasmin é especulada", disse a alagoana. "Uma galera estava botando uma expectativa altíssima... Aí resta saber se ela está entregando com a expectativa", analisou Giovanna.

Pitel seguiu: "São três anos que ela está sendo especulada direto. Todo ano, pode perguntar à ela. Todo ano a Yasmin é especulada no Big Brother. Todo ano. [...] No ano anterior, todas as sereias já estavam 'Yasmin, Yasmin'. A menina está sendo especulada há três anos, talvez, agora, já não tenha tanto peso nesse momento do jogo. Mas você acha mesmo que o Brasil ia tirar ela no primeiro Paredão?", comentou.

Raquele, que também estava no quarto, deu sua opinião. "Mas é muito perigoso esse negócio de ficar especulada. A pessoa já fica esperando ali. Se você não dá o que eles querem...". Pitel interrompeu e seguiu seu raciocínio: "A expectativa sobre ela é alta. A gente acha que ela vai ser assim, assim. Três anos achando que ela vem, quando ela vem, ela entrega o que a gente esperava?". "Então, isso pesa muito nela aqui dentro", afirmou Giovanna.

Michel também avalia a postura da sister no jogo. "Eu acho, não conhecia ela lá fora, mas por tudo que eu escutei, eu acho que o público esperava uma personalidade mais forte. Mais objetiva. [...] E não está tendo esse lado, ela não mostrou ainda", completou.

Gnomos e Puxadinhos definem alvo

A saída de Marcus Vinicius no oitavo Paredão da edição fez com que muitos brothers recalculassem a rota. Em conversa na academia, nesta última quarta-feira, 14, Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovanna perceberam que, de todas as eliminações no BBB 24, sete foram de homens e apenas um de mulher.

"Das mulheres, só três não foram ao paredão. E, dos homens, de seis, cinco não foram. Só o Davi que foi", comentou Michel. "Quem foi ao paredão, de homem, foi embora", analisou Rodriguinho. "Não teve nem segunda chance. Só o Davi", afirmou Pitel. "Então quem a gente vai mandar no próximo, de homem?", questionou Giovanna. "Matteus", respondeu a alagoana. Saiba mais!