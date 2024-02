BBB 24: Giovanna diz se sentir 'completamente diferente do que é lá fora'

Giovanna disse não estar satisfeita com sua participação no BBB 24 e afirmou se sentir diferente do que é fora da casa

Giovanna desabafou sobre a condição de seu pé durante a tarde desta quinta-feira, 15, no Big Brother Brasil 24. A sister que lesionou o pé nos primeiros dias do programa, já ficou de fora de diversas provas.

Em dia de Prova do Líder, ela falou sobre sua trajetória no reality. Em conversa com Raquele, Fernanda, Isabelle e Michel, eles comentaram sobre a pergunta que precisaram responder no Raio-X de hoje: “Está satisfeito com sua participação até agora? Por quê?".

Fernanda questionou se Giovanna não se sente satisfeita. "Não me sinto, porque tô muito presa nisso [pé fraturado]. Não consigo fazer as brincadeiras que eu faço, não consigo treinar, que é coisa que eu faço. Então, eu me sinto completamente diferente do que eu sou lá fora", explicou a mineira.

"Não consigo ir na festa dançar do jeito que eu gosto, não consigo participar da prova. Então, assim, eu tô sendo eu, mas muito menos do que eu seria sem isso", completou. Giovanna ainda diz que se sente apenas "vendo tudo acontecer".