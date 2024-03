BBB 24: Giovanna dispara sobre brother: 'É o dono da casa'

Em conversa com os aliados de jogo no quarto Gnomo, a líder Giovanna criticou o comportamento de um brother rival no BBB 24

Na tarde desta sexta-feira, 22, logo após o almoço, alguns brothers se reuniram no quarto Gnomo do BBB 24, da Globo, para descansar um pouco. Enquanto conversavam sobre os últimos acontecimentos da casa, Giovanna, líder da semana, criticou o brother Davi.

Desta vez, a nutricionista demonstrou insatisfação ao descobrir que o motorista de aplicativo havia jogado fora um prato de feijão com pimenta. "Ele botou mó pratão de feijão, aí deu um pecadinho, jogou tudo fora. Porque era de pimenta", contou Leidy Elin.

"Baiano que não come pimenta, tá certo isso?", questionou Giovanna. "Olha os estereótipos", apontou Pitel. Leidy, então, explicou que Davi fez outra panela de feijão, mas com rabada.

"Todo mundo acha pesado, fica muito gorduroso. Ninguém come. Aí fizeram de novo? Que belo raciocínio. [...] Ninguém pegou e fez, aí todo mundo quer criticar o que ele faz. Porque ele é o dono da casa, ele lava, ele passa, ele cozinha pra todo mundo, ele monta mesa, ele corta cabelo, ele é o Severino da casa", disparou a líder da semana, que está no VIP.

E continuou: "Faz a rabada toda no feijão, porque ele gosta do sabor da carne no feijão, não importa se as pessoas não comem, se fica gorduroso ou não. Já que ele tá fazendo e ele gosta, vai ser assim, pronto, acabou. Limão, eu gosto de suco de limão. Veio quatro limões, eu vou ficar com todos os limões, porque eu gosto de suco de limão. É isso".

Vale lembrar que, mais cedo, MC Bin Laden reclamou de uma atitude de Davi durante a divisão de estalecas para as compras da Xepa. Isso porque, na ocasião, o motorista de aplicativo explicou que não cobriria o saldo negativo de Matteus e Beatriz, uma vez que já havia feito isso semana passada.

Davi aponta injustiça após fazer compras da Xepa

Durante a manhã desta sexta-feira, 22, os participantes do Big Brother Brasil 24 se reuniram para organizar as finanças da semana no reality show da Globo. Davi não apenas participou da vaquinha e contribuiu com 500 estalecas para alimentação da Xepa, mas também destacou algumas injustiças que observou na divisão da casa mais vigiada do Brasil.

Isso porque mais cedo, seu colega de confinamento, Matteus decidiu investir todas as suas estalecas no leilão do Poder Curinga. Por isso, ele não conseguiu contribuir com a vaquinha da semana. Além dele, Beatriz também ficou sem dinheiro depois de levar uma punição gravíssima da produção do programa por ter derrubado Sabrina Sato.

Mas, ao contrário do esperado, Davi não ficou nenhum pouco chateado com os colegas de confinamento e sim com seus rivais, que também estão na Xepa. Durante a divisão do dinheiro, Giovanna Pitel pediu para que os amigos do estudante de engenharia e da vendedora dessem mais estalecas para cobrir as despesas deles.

Mais tarde, o baiano se reuniu com o gaúcho e apontou a injustiça, já que eles também compraram o Poder Curinga outras vezes e não foram cobrados pelo grupo. Confira!