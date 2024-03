BBB 24: Giovanna descobre o que o público achou de sua liderança

Enquete do Líder

Giovanna reage ao ver resultado da Enquete do Líder no Big Brother Brasil 24

Hoje é o último dia do reinado de Giovanna e a sister pode ver o resultado da Enquete do Líder no Big Brother Brasil 24.

No início da noite desta quinta-feira, 21, a nutricionista viu na Central do Líder o que o público achou de sua semana na liderança. Após votação no Gshow, os internautas elegeram 'alerta' como o emoji que representasse a liderança da mineira.

"Alerta", disse ao ver o resultado no telão. A sister ficou em silêncio observando o emoji e, logo depois, levantou para arrumar as suas coisas para deixar o Quarto do Líder.

Daqui a pouco, no programa ao vivo acontece mais uma Prova do Líder no Big Brother Brasil 24.