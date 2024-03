BBB 24: Giovanna desabafa sobre afastamento de MC Bin Laden

Em conversa com Raquele, Giovanna analisou o afastamento de MC Bin Laden após romperem a relação no BBB 24. "Onde eu chego, sai"

Nesta segunda-feira, 11, Giovanna e Raquele tiveram uma conversa sobre MC Bin Laden, com quem a mineira viveu um relacionamento dentro do BBB 24. Na sala da casa mais vigiada do Brasil, elas analisaram o comportamento do funkeiro, e a capixaba afirmou que "cansou de forçar a barra".

"Ainda me falou, muito tempo atrás: 'A gente pode continuar a amizade, não tem nada a ver, a gente pode continuar conversando'. No começo, é esquisito, mas hoje não tem porque não conversar. Mas, do mesmo jeito, evita. Onde eu estou, [ele] não está. Onde eu chego, sai", relatou Giovanna.

"Ele é meio estranho. Talvez é para não dar uma recaída", respondeu Raquele, rindo logo em seguida.

"Capaz! Recaída, Raquele?! Não consegue conversar comigo", rebateu a nutricionista. "É, ele vai querer, você vai dar um fora e vai ficar feio", afirmou a doceira.

A conversa continua sobre MC Bin Laden. "Não consegue conversar sem ter intenção nenhuma?", dispara Giovanna. 🗣️🗣️ #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/pXBPq58kvA — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024

Sisters acreditam que Giovanna seja páreo para Davi e outros

Após a eliminação de Michel no último paredão com Davi, no qual Alane foi tirada da disputa logo de cara por Tadeu Schmidt, algumas sisters interpretaram que o embate teria sido bastante acirrado entre os dois e que Giovanna pode ser uma participante que seja páreo do baiano e seu aliados.

Em conversa, Raquele e Leidy Elin opinaram sobre essa possibilidade da nutricionista conseguir ser uma boa participante para enfrentar os integrantes do outro grupo.

A doceira montou alguns cenários, incluindo um Paredão com Matteus, Davi e Giovanna. "Vou lá começar a fazer minha mala agora para não esquecer nada", falou a mineira, não se considerando forte para enfrentar os demais. "A gente tem visão aqui de que as pessoas são fortes, mas eu sinto que esse Paredão entre Michel e Davi ficou acirrado", afirmou Raquele.

Leidy concordou, e Giovanna perguntou: "E você acha que eu sou páreo para Davi?". "Claro que você é", afirmou a trancista. Raquele também diz achar Alane "forte", e Leidy discordou. "Eu acho que não. Sabe o que eu acho que é? Eu tenho uma visão. Se eles forem fortes, essa coisas toda, é porque é amigo, conta muito isso", explicou.