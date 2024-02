BBB 24: Giovanna dá selinho em Bin Laden durante festa: 'Só isso?'

Após demonstrar interesse em Giovanna, MC Bin Laden flertou com a sister ao longo da festa do BBB 24 e ganhou um selinho

Em meio às brigas durante a festa do BBB 24, da Globo, MC Bin Laden e Giovanna Lima trocaram carinhos ao longo da madrugada desta quinta-feira, 01. O brother, que já havia demonstrado interesse na nutricionista dias atrás, conseguiu avançar um pouco na relação entre os dois.

Conversando com o funkeiro na área externa da casa, Giovanna explicou que não pretende formar casal no reality show. "Um beijinho, um selinho", garantiu a sister. Bin Laden aceitou a proposta da colega de confinamento, que continuou: "Olha, olha. Estou confiando em tu", avisou ela.

Os dois, então, deram um selinho rápido: "Só", reforçou a nutricionista. "Só isso?", questionou o cantor. "Eu falei que é só, é só. Por ora", declarou Giovanna. "Não tem nem como", brincou Bin Laden.

Na sequência, o artista retomou o assunto: "Você mesma está lutando contra sua vontade já tem um tempinho. Estou mentindo?", perguntou ele. Giovanna, por sua vez, balançou a cabeça confirmando a dúvida do brother. "Então me dá um beijo", disparou MC Bin Laden.

Após o episódio rápido de flerte, os dois seguiram bem próximos durante a festa e trocaram outros selinhos.

Boninho ironiza clima no BBB 24 após discussão entre Fernanda e Alane

Na tarde desta quarta-feira, 31, Fernanda e Alane protagonizaram o primeiro grande barraco do BBB 24. A discussão entre as duas aconteceu na academia, e além de agitar a casa mais vigiada do Brasil, também virou assunto nas redes sociais.

Além dos fãs do reality show, o diretor do programa, Boninho, também comentou a briga. Em seu perfil no Instagram, o marido da apresentadora Ana Furtado postou um trecho da treta entre as sisters e ironizou o bate-boca. "Um brinde a harmonia da casa!!!!", disse ele na legenda da publicação.

Os internautas também se manifestaram nos comentários da postagem do Big Boss. "Se a Fernanda está de um lado, eu estou do outro", disse um seguidor. "Agora o povo elimina a Fernanda! Pedem confusão e, quando acontece, eliminam", lamentou outro. "A coitada da Fernanda, planta o tempo todo e quis se aparecer falando do corpo de outra mulher. Ridícula! Tanto que se fala nas mídias sobre julgar, ofender e criticar o corpo alheio e o povo não aprende! #ForaFernanda", disparou um terceiro.