BBB 24: Giovanna critica sister: 'Preocupada com ninguém'

Após sisters tomarem punição, Giovanna critica comportamento delas e dá sua opinião; líder da semana acredita que participante não está preocupada

As punições que Beatriz, Alane e Isabelle tomaram após a visita de Sabrina Sato repercutiram na casa do BBB 24. A líder da semana Giovanna então opinou sobre a situação e analisou sobre as estalecas das participantes.

"Se ela levou 500 agora, ela está com quase menos 1000", disse a nutricionista. "Menos 900 e pouco. Nem indo para o VIP vai adiantar", analisou Leidy Elin. "E o Bin estava falando hoje. Quando vem gente do VIP para a Xepa, por causa de Monstro e alguma coisa assim, ela é a única que não se dispõe a repartir nada, redividir nada. Ela não está preocupada com ninguém, ela está preocupada com o dela", afirmou a líder.

Então, Leidy Elin questionou qual delas. "Não dá dinheiro para o mercado", falou Giovanna. A trancista insistiu se é de Beatriz ou Alane que a mineira está falando. "Bia. Não dá dinheiro, não tem dinheiro para contribuir, nunca tem e ainda fica nessa. Sempre tudo só para ela. Não divide nada", afirmou a nutricionista.

A nutricionista afirma que ainda bem que elas tem umas as outras dentro do jogo. "E a gente se entende", falou Giovanna. "Por isso que eu falo que elas me engoliam", destacou Leidy Elin. "Porque você nunca passou pano. Eu sei disso", declarou Giovanna.

A líder da semana já havia reclamado da atitude de Beatriz e das sisters durante a visita de Sabrina Sato. Em conversa com MC Bin Laden, ela criticou o trio.

Beatriz leva punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato

Na tarde desta quarta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz levou uma punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu estalecas. A atitude do paulista foi considerada uma "falta grave" dentro do jogo do BBB 24.

Enquanto as sisters conversam, a voz faz um aviso na casa mais vigiada do Brasil: "Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas", diz a voz.