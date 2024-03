BBB 24: Giovanna cria armadilha para ouvir rivais e brothers caem: 'Fica ligada'

Craque de Jogo? Líder da semana, Giovanna surpreende com estratégia inédita para descobrir votos dos rivais e gera reviravolta no BBB 24

Giovanna, líder pela primeira vez no Big Brother Brasil 24, deu início ao seu reinado criando uma estratégia inédita para ouvir seus rivais e descobrir os votos do próximo paredão. O plano da toda poderosa da semana já começou a gerar reviravoltas nesta sexta-feira, 15, principalmente depois que Matteus acabou caindo na armadilha.

Pela manhã, Giovanna foi para a cozinha do confinamento e informou aos seus colegas que a produção havia instalado uma nova câmera na Central do Líder. A fisioterapeuta explicou que a antiga câmera do Quarto Magia, que foi fechado na última quinta-feira, 14, agora estava na área externa da casa, garantindo que ela pudesse ver e ouvir tudo no jardim e na piscina.

No entanto, a nova câmera está localizada na cozinha, levando Giovanna a criar uma estratégia para que os outros brothers parassem de conversar sobre o jogo na área externa, onde ela não tem acesso às imagens. Matteus, que estava passando pelo cômodo, ouviu tudo e acabou caindo na armadilha da fisioterapeuta.

Assim que terminou de escutar a conversa, o estudante de engenharia foi alertar as aliadas que elas deveriam ter mais cuidado e parar de conversar sobre os votos no quintal da casa. "Tenho uma novidade para vocês. Com o negócio que fechou lá o Magia, tem uma câmera no pátio agora”, ele replicou a fala da líder sem saber que é uma mentira.

Matteus contou pras Fadas que ouviu o pessoal falando que tem uma câmera na área externa na Central do Líder, agora que fecharam o Magia. pic.twitter.com/G0FpJq4m2f — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 15, 2024

Matteus explicou que Giovanna tinha acesso à suposta câmera e pediu cautela: "Tu viu? Deixaram claro que tem uma câmera externa. Fechou o Magia, tem uma externa. Fica ligado se for falar o que não pode", o estudante explicou para Beatriz, Alane e Davi. Agora, eles devem conversar sobre suas estratégias na área interna.

Dessa forma, a fisioterapeuta vai conseguir acompanhar as declarações comprometedoras nas verdadeiras câmeras da Central do Líder. Nas redes sociais, a estratégia de Giovanna já começou a repercutir e dividiu opiniões. Alguns acreditam que ela está jogando sujo, enquanto outros a definem como ‘craque de jogo’.

Vale lembrar que a fisioterapeuta venceu a prova disputada na noite desta quinta-feira, 14, e é a nova Líder da semana. A vitória se tornou ainda mais especial, já que a sister ganhou os poderes exatamente no dia em que celebrou seu aniversário. Em uma prova de agilidade, ela disputou a final com Davi e acabou levando a melhor.

Giovanna revela qual brother deve indicar ao paredão:

Vencedora da Prova do Líder, a sister Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, que será formado no próximo domingo, 17; descubra quem está na mira da Líder.