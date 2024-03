BBB 24: Giovanna consola sister: "Ninguém fica sendo o vilão para sempre"

"Não deixa isso pesar sua onda não", disse Giovanna ao encontrar Leidy Elin com o rosto coberto no Quarto Gnomo do BBB 24

Giovanna conversou com Leidy Elin e consolou a sister após encontrá-la deitada em uma das camas do Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24 e com o rosto coberto. Mais cedo, a trancista chorou durante uma conversa com Lucas Henrique e confessou que estava se "sentindo oprimida".

A líder sentou ao lado da amiga e fez carinho em seu braço, em seguida, ela a tranquilizou. "Não deixa essas coisas ficarem voltando na sua cabeça não, viu? Ninguém é odiado, ninguém fica sendo o vilão para sempre, tira isso da sua cabeça", começou.

E continuou: "Você sabe muito bem para o que você veio, o quanto você foi coerente com o que você via, com o que você sentia desde sempre. Você nunca fez nada para prejudicar ninguém. Não deixa isso pesar sua onda não."

"A gente fica na dúvida, fica querendo jogar a toalha, mas vamos driblar isso aí. Não deixa a peteca cair não, independente do que a gente acha. É erguer a cabeça e seguir até onde der", acrescentou a nutricionista. "Verdade", respondeu Leidy, ainda com o rosto coberto.

Giovanna seguiu consolando a sister. "É da porta para fora o que vai acontecer? Acabou, acabou. Isso veio para mudar nossa vida, é um capítulo que vai ficar marcado eternamente na vida da gente, mas não pelo que você fez ou deixou de fazer, ou com quem fez ou deixou de fazer as coisas aqui dentro", ressaltou a mineira.

Depois de acionar a Central do Líder e escutar brothers falando sobre Leidy Elin, Giovanna foi ao Quarto Gnomo conversar com sister 💬 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/rBxuQvkutM — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024

Giovanna reage ao ouvir conversa de brothers sobre Leidy Elin

Mais cedo, Giovanna acionou a Central do Líder do BBB 24 e escutou uma conversa de MC Bin Laden e Lucas Henrique sobre Leidy Elin. Os brothers relembraram a briga que entre a sister e Davi, e o momento em que ela jogou as roupas do baiano na piscina.

Durante o papo, o funkeiro disse que se sentiu "humilhado" ao ver a situação e ressaltou que a trancista deveria pedir desculpas para o motorista de aplicativo. O cantor ainda falou sobre ninguém ter chamado a atenção de Leidy. Confira a conversa na íntegra!