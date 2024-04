BBB 24: Giovanna comenta interação de Pitel com rivais: "Clube da Luluzinha"

Ao lado de MC Bin Laden, Giovanna questionou Pitel sobre a interação que ela teve com as sisters do Quarto Fada mais cedo

Na tarde desta segunda-feira, 1º, Giovanna questionouPitel sobre a interação que ela teve com Alane, Beatriz e Isabelle mais cedo. Na cozinha do VIP, a líder e MC Bin Laden conversaram com a alagoana sobre o papo.

"Não estou entendendo nada desse clube da Luluzinha que não fui convidada", comentou a mineira. Pitel não deu muita atenção e começou a cantar com o funkeiro. Em seguida, o músico questionou a sister: "O que foi? Você está fazendo movimentação?", quis saber ele.

A assistente social, então, explicou a situação para os brothers: "Não, que movimentação, menino! É que uma de nós vamos sair e elas estavam propondo fazer a festa de quem não teve festa. Cada um vai falar um pouquinho sobre sua festa e aproveitei para falar coisas que eu ia falar na Eliminação. Para mim, depois disso aqui, acabou", pontuou ela.

A alagoana acrescentou: "É muito difícil ouvir as coisas, mas também é muito difícil falar porque eu nunca precisei falar isso de ninguém na minha vida", justificou. "É horrível, né?", comentou a nutricionista. "Mas vai ter a festa de vocês? Não entendi", questionou Bin. Pitel explicou que elas iriam fazer uma encenação.

Davi alerta aliadas após interação

Não foi só Giovanna que ficou desconfiada com a interação entre as sisters. Davi também achou a movimentação estranha alertou as aliadas. Ao lado de Matteus, o baiano aconselhou as amigas sobre o jogo ainda não ter acabado, e o gaúcho falou que as aliadas precisam tomar cuidado.

"Eu sei que a gente está chegando na reta final do jogo, mas assim, como eu estou falando com ele. Eu, Davi, o meu jogo, eu não vou... Eu sei que está todo mundo nesse clima", começou o motorista de aplicativo. "Tu não quer confraternizar", interrompeu Alane. "Não é confraternizar, é só cuidar, entendeu?", respondeu Matteus.

"Eu entendo, ninguém está falando de jogo. Eu sei que a gente está chegando na reta final do jogo, já está faltando quinze dias para a 'finaleira', todo mundo está ansioso, todo mundo está querendo... Essa ansiedade que todo mundo tem, mas o jogo ainda não acabou, o jogo continua", comentou Davi. Saiba mais!