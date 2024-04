BBB 24: Giovanna chora e aposta em eliminação: "Me sinto menos relevante"

Em dia de Eliminação, Giovanna caiu no choro e desabafa sobre como se sente no Big Brother Brasil 24

Giovanna desabafou e caiu no choro em sua de Eliminação no Big Brother Brasil 24. Durante a tarde deste domingo, 31, a sister conversou com MC Bin Laden sobre o paredão que está disputando ao lado de Beatriz e Fernanda.

Os brothers estavam na sala quando o funkeiro perguntou quem a nutricionista acha que sai. "Eu", respondeu ela. "Por quê?", questionou o cantor. "Não sei", disse a mineira.

Em seguida, o MC percebeu que os olhos marejados de Giovanna e perguntou: "Por que você está triste?". "Tudo e nada ao mesmo tempo", disse a sister chorando.

O cantor insistiu e questionou tentando entender. "Tudo, passei o dia pensando hoje nisso aqui...no calor, dormir mal", disparou a mineira. Bin concordou que foi um dia difícil e pouco depois perguntou o que aos Giovanna pensou.

"Estou tranquila se eu sair, sabe? Mas sei lá, me sinto menos relevante", desabafou. "Por quê?", questionou o brother. "Não sei", respondeu ela. "Para com isso aí. Você veio de duas lideranças", consolou o MC.

"É, um tempinho", observou a nutricionista. "Você passou bastante coisa aqui. Você viveu diversas situações aqui. Você ganhou prova, você esteve com seus amigos até o final. Você viu seus amigos saírem e você ficar. Você fez quadradinho de oito. Você venceu uma prova depois de ter melhorado o pé", seguiu confortando Bin.