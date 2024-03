BBB 24: Giovanna analisa atitudes de sister e dispara: "É tudo montado"

Em conversa com Leidy Elin e Pitel, Giovanna falou sobre as atitudes de uma sister após o Sincerão do BBB 24 e a criticou

No banheiro do BBB 24, na tarde desta terça-feira, 19, Leidy Elin conversou com Giovanna, Lucas Henrique e Pitel sobre a discussão que teve com Beatriz mais cedo. A trancista contou que a vendedora do Brás confirmou que, na votação do Paredão, o nome dela foi citado como alvo do grupo, contudo, eles decidiram votar em Raquele, que vetou a imunidade da paulista.

"Moral da história...", começou Leidy, sendo interrompida por Pitel. "Ela ia votar em você", disse a assistente social. "Era pra ser esse cenário, é isso que eu tô falando", seguiu a trancista. "Mas aí a Alane quer falar que você é a falsa. Amizade rasa é a sua", comentou Giovanna.

As siters, então, falaram sobre uma atitude de Alane após o Sincerão desta última segunda-feira, 18, e relembraram que a bailarina teria questionado Beatriz se ela teria errado em chamar Leidy Elin na dinâmica. "Pra mim, se você questiona se a sua atitude está errada, é porque ela tá", disse Pitel.

++BBB 24: Matteus reage após receber elogio de Giovanna

Giovanna analisou a postura da sister e a criticou: "Como a Leidy vai se sentir, não importa. O que as pessoas aqui dentro vão achar, não importa. O que importa é o que o público vai achar. Ou seja, nada é de coração, nada é pensado com a própria cabeça. É tudo montado pra eles", disparou a nutricionista.

Leidy ainda revelou que as sisters do Quarto Fada disseram que poderiam ser consideradas falas caso decidissem votar nela. Ao ouvir a trancista, Lucas Henrique opinou: "O maior medo não é ser, é parecer", comentou.

Leidy Elin diz que não votará em sister após discussão

Mais cedo, Leidy Elin e Beatriz voltaram a falar sobre afastamento delas no BBB 24 após discutirem no Quarto Fada. Durante a conversa, a vendedora do Brás ressaltou que o desentendimento entre elas aconteceu por falta de diálogo, e afirmou que vai entender se virar alvo dela. A trancista, contudo, deixou claro que não pretende votar na sister por enquanto. Confira a conversa!