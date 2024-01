BBB 24: Gente! Nizam desiste de ficar com sister e entrega motivo inusitado

Vai rolar ou não? Depois de revelar interesse em sister do BBB 24, Nizam entrega motivo para não ficar com ela e arranca risadas dos amigos

O brother Nizam está confinado na casa do BBB 24, da Globo, e já começar a pensar em viver um romance no confinamento. Durante uma conversa com seus amigos, ele demonstrou o interesse em ficar com Alane. Porém, ele já deu a entender que vai desistir de se envolver com a sister por um motivo inusitado. Inclusive, ele arrancou risadas dos amigos ao contar o que ouviu dela.

Tudo começou quando Nizam contou que sentiu um clima com Alane e os amigos o incentivaram a tentar ficar com a jovem. Depois de algumas horas, ele contou que não deve ficar com ela porque a sister não quer ir para debaixo do edredom.

"Eu estou desistindo porque estava conversando e ela: ‘Ah, eu tenho 24 anos, mamãe falou para não fazer nada aqui’. Não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu falei: ‘Hum’. Com 32 anos, o que eu quero de beijinho?”, disse ele. Os amigos que estavam ao redor começaram a dar risada.

Quem é Nizam?

Nizam tem 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão comercial. Hoje em dia, ele está desempregado, mas já trabalhou em navios. Ele está solteiro e mora sozinho.

Entre os detalhes de sua vida, ele contou que já escapou de um vulcão em erupção. O episódio aconteceu quando ele organizou uma viagem de navio com seu amigo para visitar o White Island, na Nova Zelândia. Porém, o amigo dele se atrasou e eles decidiram visitar outro vulcão. Nesse meio tempo, eles receberam a notícia de que o vulcão White Island entrou em erupção e oito pessoas do navio que eles iriam embarcar morreram.

Além disso, Nizam contou que já viajou para 62 países e gosta de tirar fotos em pose de meditação. Ele já ficou com a atriz Carol Marra. Ele já foi atleta federado em natação e basquete, e ele tem 13 tatuagens.