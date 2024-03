BBB 24: Gente! Alane morde a cintura de Matteus

A sister Alane teve uma atitude inesperada ao brincar com Matteus na casa do BBB 24 e os internautas questionaram o gesto dela

A sister Alane deu uma mordida em Matteus na tarde desta sexta-feira, 22, na casa do BBB 24, da Globo. O momento aconteceu enquanto eles brincavam juntos.

Os dois estavam na cozinha quando Matteus puxou uma parte da pele da cintura de Alane e disse que ela tem mais pele do que gordura localizada. Então, ela foi fazer o mesmo nele. Porém, ela deu uma mordida na cintura dele.

Rapidamente, o brother se afastou e disse: “Doeu, Alane”. O vídeo da cena viralizou na internet e os fãs do reality show questionaram a atitude da sister.

Tanto que alguns internautas pediram para ela ser expulsa por ter mordido o colega.

Alane e Beatriz levaram punição nesta semana

As sisters Alane e Beatriz tiveram uma atitude proibida na casa do BBB 24, da Globo, logo depois de voltarem do paredão contra Raquele, que foi a eliminada da semana. As duas estavam comemorando a vitória quando levaram a punição.

O momento aconteceu quando as duas resolveram deitar na mesa da cozinha Xepa. Rapidamente, a produção tirou 50 estalecas de cada uma.

Então, Matteus brincou com elas: “Atenção, tomaram. Desçam. As guias vão ficar na história do BBB, as que mais tomaram estalecadas na história”. Alane rebateu: “Mas onde está escrito que não pode subir na mesa?”. E Matteus ironizou: “Mesa é para quê?”.