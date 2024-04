BBB 24: Gabriel Fop alfineta Giovanna e revela o que acha da edição

Ex-BBB Gabriel Fop abre o jogo sobre a atual edição do reality show e revela o que pensa de Giovanna Lima

Gabriel Fop (25) aprova o BBB 24. O modelo está de olho em tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil e já tem opinião formada sobre a temporada que deve chegar ao fim no dia 16 de abril. Em entrevista à Contigo!, o influenciador digital elogia a narrativa do programa e alfineta Giovanna Lima (27) por sua atuação morna no jogo.

"Eu assisti bastante o meu [BBB 23] porque como saí cedo então consegui acompanhar de fora. Eu consegui acompanhar muita coisa, tem muita coisa de fora, não sei se é porque participei do outro, mas estou achando esse muito mais legal de assistir, mais leve, tá tendo embates com pessoas diferentes e cada um assume um protagonismo uma hora", opina.

Segundo eliminado da temporada passada, Gabriel foi advertido por Tadeu Schmidt (49) por conta do seu comportamento com Bruna Griphao (25). Se recebesse uma nova chance no programa, ele afirma que adotaria uma postura mais discreta. "Eu chegaria mais tranquilo sem muito jogo e gente boa porque quanto mais você se esconde no jogo mais tempo você dura. Torceria para ficar o menos visível possível", diz.

O modelo compara em tom irônico uma possível volta à casa mais vigiada do Brasil com a participação de Giovanna no BBB 24. A participante passou mais da metade da temporada com o pé quebrado e se livrou dos paredões. "Do nada ela tá lá e tá sem um jogo. Eu torceria o pé, resumindo", diz aos risos.

Fop também acredita que o público já tem um pódio formado com favoritos ao prêmio de R$ 3 milhões do reality show. Ele, no entanto, diz que o jogo não vai perder da graça nesta reta final por conta dos últimos eliminados.

"A galera já entendeu que a maioria ali não tem chance, já têm três ali que são pódio certeiro [do público]. Acho que o jogo não vai ficar morto, eles estão lá e vão até o final. Não acho que a galera vai querer se desgastar tanto", conclui.