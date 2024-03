BBB 24: Fim da aliança? Fernanda diz estar em alerta com comportamento de Pitel

Amizade estremecida! Fernanda confessa estar em alerta ‘gigante’ e promete tomar atitude sobre sua aliança com Pitel no BBB 24

Parece que a amizade entre Fernanda e Pitel pode estar prestes a chegar ao fim no Big Brother Brasil 24. Nesta sexta-feira, 22, a confeiteira surpreendeu ao revelar que está em ‘alerta gigante’ depois de ouvir um comentário da assistente social. Ela ainda contou que pretende conversar com a antiga aliada para definir se a aliança acabou de vez.

Enquanto conversava com MC Bin Laden, Fernanda avaliou algumas estratégias para os próximos dias confinada no reality show da Globo. Preocupada, a confeiteira contou que queria muito vencer a Prova do Anjo, mas estava indecisa sobre quem receberia sua imunidade. O motivo? Ela está desconfiada da sua melhor amiga e parceira no jogo.

Fernanda abriu o jogo sobre a encruzilhada: “Estou nesse dilema, porque assim, eu tive situações fortíssimas em que a Pitel esteve comigo muito firme, e eu também com ela muito firme. Mas teve uma situação em que ela deixou uma fala que me deu um alerta gigante na minha cabeça, criou um prédio de 73 andares na minha cabeça”, desabafou.

Fernanda diz que um alerta foi criado em sua cabeça com relação a Pitel. Por isso, ela irá conversar com a Pitel.

pic.twitter.com/WIUSATSr1O — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 22, 2024

Na sequência, a confeiteira foi direta ao revelar qual comentário da assistente social a deixou desconfiada: “Esses dias ela disse: ‘Será que se tivesse 10 pessoas igual você, esse jogo andaria?’ Ela tá me chamando de quê? Ela fala isso da Isabelle que ela acha que é planta”, Fernanda revelou o motivo do alerta enquanto desabafava com o funkeiro.

Durante a conversa, a carioca ainda pontuou que a amiga está em um jogo muito confortável, enquanto ela sofre como alvo constante dos rivais. Além disso, Fernanda apontou que não queria receber o cargo de ‘coadjuvante’ da aliada: “Tem gente que rouba a cena, a gente vai deixar até quando o outro roubar nossa cena?”, disparou sem pensar duas vezes.

“Eu não sou coadjuvante de caral*** nenhum. Fiquei preocupada e vou conversar com ela”, a confeiteira finalizou o assunto contando que pretende ter um papo sincero com a assistente social. Depois da conversa, Fernanda prometeu definir um rumo e escolher se vai colocar um ponto final em sua aliança de longa data com Pitel.

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que a confeiteira desabafa sobre a amiga. Na última quinta-feira, 21, ela apontou que estava desconfiada com o posicionamento da sister dentro do reality: “Eu estou achando muito esquisito alguns movimentos, tipo: a Pitel sempre, sempre, pergunta tudo que eu falo com você. Quer saber tudo que eu falo”, iniciou em uma conversa com o funkeiro.

Fernanda foi alvo de fofoca no BBB 24:

Na madrugada desta sexta-feira, 22, Lucas Henrique gerou polêmica no Big Brother Brasil ao espalhar uma fofoca sobre uma sister aliada e suas rivais. O professor de educação física semeou o caos ao afirmar que Fernanda, sua colega de equipe, estaria rindo de Alane e Isabelle, que acabaram descobrindo as mentiras do brother e foram tirar satisfações.