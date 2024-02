BBB 24: Filhos de Fernanda recebem ataques após discussão com Alane

Em entrevista à CARAS Brasil, familiares de Fernanda lamentaram ataques aos filhos da sister do BBB e afirmaram estar tomando as medidas cabíveis

Líder da semana no BBB 24, Fernanda (32) se tornou alvo de ataques após uma discussão com Alane (24). Em entrevista à CARAS Brasil, os familiares da confeiteira disseram que seus filhos também estão recebendo comentários maldosos.

"A internet é muito cruel às vezes. Enquanto os comentários estavam no âmbito do jogo, era bem tranquilo [...] Mas, a partir do momento em que os ataques se direcionaram à família e principalmente aos seus filhos, a coisa ficou mais pesada", contam os familiares da sister do BBB .

A família diz que tem recebido uma enxurrada de comentários, inclusive sobre o autismo de Marcelo, primogênito da modelo. A equipe dela afirmou que está monitorando os comentários para tomar as medidas cabíveis em relação aos ataques.

Leia também: Equipe se posiciona após Rodriguinho dizer que gasta R$ 200 mil por mês no BBB

Apesar dos comentários negativos, eles também dizem estar recebendo apoio e carinho de diversos internautas. Fernanda tem sido considerada pelos fãs do reality uma competidora raiz, que deve continuar na casa mais vigiada do Brasil.

"A Nanda foi para o BBB sem amarras, totalmente livre para ser quem ela é, com seus erros e acertos, anjos e demônios como todos nós. Tem bastante gente se identificando com isso. Ela trouxe de volta a vontade de jogar, o sangue no olho, a garra nas provas e uma pitada de alívio cômico."

A sister venceu a Prova do Líder dessa semana, e a família afirma que tinha uma grande torcida pela vitória do desafio desta quinta, 1º. Para eles, a confeiteira tinha as habilidades certas para conquistar a liderança. Agora, os parentes afirmam que os fãs podem esperar muito mais da confeiteira.

"Podem esperar uma Nanda jogadora e tentando ampliar seus aliados para se proteger e proteger seus amigos", dizem. "[Ela estará] cada vez mais focada no jogo, solta e confiante, depois de ganhar duas provas e conseguir se manter no jogo em uma semana tão crítica quanto essa."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FERNANDA, PARTICIPANTE DO BBB 24: