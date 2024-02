BBB 24: Ficou quente! Matteus fica 'animado' em banho com Deniziane

O clima esquentou! Vídeo de Matteus após banho com Deniziane no BBB 24 dá o que falar na internet por causa de detalhe inusitado

O brother Matteus viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 1º, por causa de um vídeo ao lado de Deniziane no BBB 24, da Globo. Os dois foram tomar banho juntos e trocaram beijos apaixonados. Porém, o rapaz divertiu o público por uma reação inesperada.

Matteus ficou ‘animado' com a troca de carinhos com a amada e precisou levar a mão às partes íntimas para não pagar mico pela casa do reality show. “E agora? O que que eu faço?”, disse ele para Deniziane.

Os dois permaneceram no banho até o clima esfriar. Vale lembrar que o clima de romance entre Matteus e Deniziane começou desde os primeiros dias de confinamento. Porém, ela enrolou o rapaz e o primeiro beijo só saiu na semana passada durante uma festa. Desde então, eles vivem trocando beijos e carinhos pela casa.

Matteus fala de sua personalidade

O brother Matteus surpreendeu ao revelar um traço de sua personalidade que ainda não revelou dentro do BBB 24, da Globo. Ele conversava com suas amigas na manhã desta quarta-feira, 24, quando ele também tem uma frieza em sua personalidade e ameaçou sobre quando vai mostrar esse seu lado.

O assunto surgiu quando eles comentaram sobre uma das perguntas do Raio-X desta manhã, na qual tiveram que contar qual traço de suas personalidade ainda não revelaram. Então, ele contou: “Eu falei a frieza. Eu não mostrei meu traço de frieza, se me tratarem com ignorância e me levaram no limite da ignorância, assim, eu vou me tornar frio”.

Logo depois, ele fez uma ameaça sobre quando pode mudar sua postura no jogo. “Agora começaram a me tratar com ignorância, quis dar uma de bonzinho para cima de mim. Aí vão ver outro Matteus”, disse ele, sem citar nomes.