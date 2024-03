BBB 24: Fernanda surpreende ao contar que não usa calcinha há cinco anos

Durante a festa da líder, Fernanda surpreende Pitel ao contar novamente para a sister que dispensa a calcinha há cinco anos

Mais uma vez Fernanda surpreendeu ao contar um detalhe de sua intimidade. Durante a festa da líder Giovanna, a confeiteira foi questionada pela amiga Pitel onde estaria sua calcinha e ela logo relembrou que não usa a roupa íntima.

A participante do BBB 24, que já havia falado sobre o assunto anteriormente na casa, comentou que dispensa a peça há cerca de cinco anos. "Cadê a calcinha daqui?", questionou Pitel.

Em seguida, Fernanda então respondeu sem rodeios: "Não tem. Eu não uso calcinha, amiga". A confeiteira revelou há quanto tempo faz isso: "Eu não uso há cinco anos"."Que isso", comentou a assistente social. "Não aparece nada", observou Fernanda.

Logo no início do BBB 24, Fernanda já tinha contado que não gosta de usar. "Me dá até nervoso de usar, não estou acostumada", revelou ela. Inclusive, durante uma Prova do Líder de Resistência, no mês passado, ela não usou calcinha para competir ao lado de Pitel, que também revelou que não quis colocar.

Ainda nesta quarta-feira, 20, Fernanda falou sobre quem pretende enfrentar no Paredão. Do grupo dos rivais, ela apontou Isabelle como uma boa opção para tirar da casa.

Equipe de Fernanda explica fala de sister sobre os filhos

A equipe de Fernanda compartilhou um texto tentando explicar a falar polêmica da sister sobre ter vontade de jogar os filhos pela janela e até ser presa. Nesta quarta-feira, 20, eles esclareceram o que a confeiteira quis fizer.

Mãe solteira de dois, sendo um deles autista, a participante enfrenta desafios diários ao ter que criar os herdeiros sozinha, diante disso a equipe tentou explicar o lado dela. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz", falaram. Leia mais aqui.