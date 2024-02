BBB 24: Fernanda se explica para Alane após embate na Prova do Líder

Fernanda e Alane conversam e se entendem após atrito durante rodada da Prova do Líder de Resistência

Fernanda fez questão de se explicar para Alane após o embate que as duas tiveram durante a Prova do Líder de resistência.

Em uma das rodadas da prova, as duas foram na mesma caixa e fizeram um 'cabo de guerra' para garantir o objeto. Fernanda levou a melhor, mas Alane também conseguiu completar a rodada. Eliminadas da disputa, as duas comentaram sobre o assunto com suas aliadas.

Já durante a tarde desta sexta-feira, 9, a confeiteira aproveitou que a bailarina estava na sala para parabenizá-la pelo terceiro lugar na prova e comentar sobre o ocorrido.

"Aquela hora da caixa é porque a do Lucas, aquela outra, estava na cara do Lucas. Eu nunca ia conseguir porque ele estava roubando todas as minhas e eu todas as dele, de pegar na mão assim", explicou exemplificando que eles disputavam a caixa.

"Eu lembro que a gente ficou assim, só que também, po, cada um por si e é isso. Eu entendi também", tranquilizou a paraibana.

Fernanda ainda completou dizendo que podiam roubar as caixas e exemplificou dizendo que Lucas e Leidy também roubavam as caixas até de sua mão.

"E aquela era mais perto de mim do que aquela outra aí eu falei 'vou ter que roubar essa'", continuou a carioca. "Não, relaxa! Tranquilo!", respondeu Alane.