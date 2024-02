BBB 24: Fernanda rompe aliança após ser detonada por Rodriguinho: ‘Fala na cara’

Amizade estremecida! Fernanda desabafa e racha aliança após se tornar alvo dos comentários ácidos de Rodriguinho no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 8. a sister Fernanda curtiu sua tão esperada Festa do Líder no Big Brother Brasil 24, mas nem tudo saiu como o esperado! É que a confeiteira sofreu uma reviravolta após ser alvo de críticas de um de seus aliados, o cantor Rodriguinho. A sister confrontou a situação e tomou a decisão de cortar os laços com ele.

Tudo começou quando Rodriguinho decidiu detonar a aliada pelas costas em uma conversa com MC Bin Laden. Mas a sisters, que está no comando da central do líder, conseguiu ouvir o bate-papo do pagodeiro e logo entendeu que era o novo alvo dos comentários ácidos do cantor: "Deu claramente para ver que eles ficaram um tempão falando de mim”, disse para Pitel.

“Mas falar comigo que é bom, nada. Mas também acho chato chegar e falar: fala na minha cara. Acho meio Bia, que chega no quarto dos outros para discutir", Fernanda desabafou. "Tinha que ser mais genuíno. Se eles acham que estou errando, precisam me avisar. Sou uma pessoa muito literal", ela lamentou o rompimento com os colegas.

Fernanda ainda aproveitou para criticar as atitudes do cantor: "Parece que às vezes ele tem nós duas como pupilas. A gente tem que aprender com ele, mas não sou pupila dele! Não tenho que seguir tudo o que ele fala e vice-versa. A gente só precisa não se magoar e somar para dar certo, mas seguir a diretriz do outro já é demais", disparou.

Fernanda já sacou a falsidade do Rodriguinho. #BBB24pic.twitter.com/x5s8m8Ilew — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 8, 2024

Contudo, Pitel também procurou o cantor para conversar, mas ele continuou a descer a lenha na antiga aliada: “Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente", o cantor detonou e pediu tratamento especial.

Além disso, Rodriguinho fez questão de defender seu posicionamento: “Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Só faço o que você me pede. O que foi falado para ela foi que ela pediu. Ela mudou tudo, fez do jeito que quis, e a culpa é nossa? Quero que se f*da como ela se sente, porque eu não errei!”, ele finalizou dizendo que a amizade 'acabou'.

Pitel: "Não queria que houvesse esse afastamento, por isso a minha necessidade com ela e falar com você, pra ver se vocês se entendem"



Rodriguinho: "Não, eu não quero entender nada. Pra mim, acabou!" #BBB24pic.twitter.com/g10I05LUT9 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 8, 2024

Fernanda cai no choro na festa:

A sister Fernanda estreou a temporada de festas temáticas do BBB 24! Líder da semana no reality show da Globo, a confeiteira foi a responsável por escolher um tema especial, 'Moulin Rouge' e 'The Great Gatsby' para agitar a noite de quarta-feira, 07, dos demais colegas de confinamento. Mas durante sua festa especial, a sister não segurou a emoção e caiu no choro.

Ao perceber que a produção tocou a música "Lilás", do cantor Djavan, seu grande ídolo, ela deixou as lágrimas caírem e relembrou, com saudade, de seus dois herdeiros que estão fora do confinamento. A participante já havia comentado anteriormente que gostaria muito de ouvir o artista dentro da casa, por isso, se emocionou bastante com o momento.