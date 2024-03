BBB 24: Fernanda revela ranço de Lucas desde a primeira semana: "Até hoje"

Fernanda revelou ter rancinho de Lucas Henrique por uma atitude nas primeiras semanas do BBB 24

Fernanda surpreendeu ao dizer que sente um 'rancinho' deLucas Henrique por uma atitude que ele teve na primeira semana do Big Brother Brasil 24.

Enquanto aguardavam a liberação para a Festa da Líder, Fernanda conversava com Giovanna no Quarto da Líder, relembrando os paredões que aconteceram na primeira semana do programa.

A confeiteira recordou a berlinda em que Lucas Pizane foi eliminado. O brother enfrentou Davi e Beatriz no paredão em que o voto era para ficar e foi o terceiro participante a deixar a casa.

"Foi na liderança do Lucas, porque ficou entre Alane, olha como o mundo dá voltas, ficou entre Alane e Pizane empatado e o Lucas falou: 'Vou desempatar pela Alane porque eu tenho uma troca maior com a Alane' e aí ele foi e botou o Pizane no Paredão", disparou.

Fernanda confessou: "Eu não vou mentir pra você, tenho rancinho disso até hoje, de verdade". "É, porque se não fosse pelo Lucas, o Pizane não teria saído, não naquele Paredão", comentou a nutricionista.

"Ele não teria nem ido naquele Paredão. Ele teria tido mais tempo de se apresentar, se mostrar, se posicionar e de fazer tudo o que precisava ser feito. Porque ele era um menino muito inteligente e muito amoroso, sabe?", analisou a carioca.

Em seguida, Nanda contou que Pizane a chamou para desabafar sobre a situação polêmica que vivenciou dos brothers falando do corpo de Yasmin Brunet. "Ele chegou para mim e falou 'Fe, to mal. Teve uma situação que eu não quero nem repetir e eu fiquei calado'", revelou.

"Então ele saiu para dar um sinal para quem para galera aqui dentro", analisou Giovanna. "Sim! Ele foi pivô disso. Ele foi casca de bala porque foi a partir dele que começou a cair todo mundo", observou Fernanda.

A modelo segue recordando a conversa que teve com Pizane em que ele disse que presenciou 'comentários bobos de meninos sobre corpos de meninas'.