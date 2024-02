BBB 24: Fernanda revela que é evangélica: 'Vida de pecado'

Em conversa, Fernanda revela processo de conversão para religião e fala sobre ter ainda uma "vida de pecado"; saiba mais sobre esse lado da sister

A participante Fernanda, do BBB 24, revelou em conversa com Bin Laden que segue a religião evangélica e que está em processo de conversão. A confeiteira comentou que ainda faz algumas coisas que não são aceitas pela igreja.

"Eu não me sinto menos crente porque eu ainda tenho uma vida de pecado em algumas coisas", contou dizendo que continua bebendo, mesmo se reconhecendo como evangélica. A sister então disse que está no começo e entendendo como as coisas funcionam.

A líder da semana comentou que gosta de ir à igreja por conta dos louvores. "É uma coisa que me arrepia, que me quebra", apontou o que gosta e criticou quem deseja invalidar as pessoas como ela. "Querendo invalidar a nossa vontade de estar ali e fazer algo, como se a gente não pudesse beber, não pudesse fazer nada, tem que viver somente a vida na regra", falou.

Fernanda então falou sobre não ter largado algumas coisas: "Eu não parei de beber. Bebo menos, bebo bem menos do que antigamente, mas ainda bebo. Eu trabalho com mercado de lingerie, pra muita gente isso não pode ser legal também, mas é um trabalho -- pra mim é só um trabalho. Meu corpo tá exposto na internet, não é nem questão de se orgulhar ou não, mas é um trabalho, eu preciso pagar minhas contas".

Sonia Abrão tece elogios para Fernanda

A apresentadora Sonia Abrão voltou atrás sobre o que falou sobre a sister Fernanda e resolveu enaltecer a postura da participante do BBB 24 no Sincerão desta segunda-feira, 05. A jornalista aprovou a forma como a confeiteira se posicionou.

Única ressalva que a comandante do A Tarde É Sua fez foi em relação à Beatriz. A famosa comentou que não precisava humilhar a vendedora, contudo, de resto, ela achou que a líder da semana fez bem em falar.

"BBB24: Um “Vivaa!” para a FERNANDA! A mais inteligente e articulada da turma! Brilhou no “Sincerão”. Se um dia critiquei, já esqueci! Em tempo: não precisava humilhar a Bia, mas, de resto, botou ela e Alane nos seus devidos lugares", opinou Sonia Abrão.