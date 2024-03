BBB 24: Fernanda revela desejo de ver aliada Pitel em paredão dos sonhos

Fernanda disse para a própria Pitel que gostaria de vê-la em um paredão ao lado de Alane e Davi no BBB 24

Fernanda revelou ter vontade de ver sua amiga e aliada, Pitel, no paredão do Big Brother Brasil 24. Durante a noite desta quinta-feira, 07, a confeiteira conversava com Pitel na varanda da casa sobre o resultado do último paredão, que eliminou Michel em uma disputa ao lado de Alane e Davi.

"Saiu uma Alane da vida que não tinha nada a ver com as brigas deles dois e cada um tinha um ponto. Nesse paredão, o ponto do Davi se sobrepôs ao do Michel e o resultado foi o Michel eliminado", analisou Pitel.

Fernanda ficou um tempo em silêncio e depois revelou qual é a disputa que ela gostaria de ver na berlinda: "Queria ver um Paredão: você, Alane e Davi".

"A torcida dele vem em mim e a dela também", disse Pitel dando risada. "Não. Você é grandona, garota, cala a boca!", reagiu a carioca. "Tua torcida é maior do que a deles dois juntas", acrescentou Fernanda, que ainda disse que acredita que Davi seria o eliminado.