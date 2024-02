BBB 24: Fernanda reclama de injustiça em prova do líder: “Jogando em grupo”

Injusto? Fernanda perde a liderança e fica irritada com o comportamento de brothers durante prova de resistência no BBB 24

Nesta sexta-feira, 9, os confinados do Big Brother Brasil 24 enfrentaram a segunda dinâmica de resistência do reality show da Globo. Mas a antiga líder, Fernanda, terminou a prova bastante irritada com o comportamento de alguns brothers durante a disputa. É que a confeitaria não acha justo que os colegas joguem 'em grupo' e se ajudem nas competições individuais do programa.

Assim que deixou a competição após ser eliminada, Fernanda se reuniu com alguns de seus aliados, Giovanna Pitel e Michel para conversar sobre a competição. A sister ficou indignada que muitos dos confinados estavam se ajudando durante a prova, que consistia em encontrar itens específicos e entregá-los nas casas certas antes do tempo acabar.

Desse modo, alguns dos participantes que estavam fora das rodadas ajudavam seus aliados gritando onde estavam os itens necessários, algo que não agradou a confeiteira: "Estava me dando uma raiva ver que eles estavam jogando em grupo", afirmou a sister, que contou com o apoio do professor de geografia: "Dá raiva mesmo", ele concordou.

Vale mencionar que apoiar um colega não significa uma quebra de regras da prova, por isso, os brothers seguiram se ajudando mutuamente. Além disso, poderia ser uma estratégia para eleger a liderança de um grupo. No entanto, Fernanda ficou incomodada com a falta de competitividade e apontou a injustiça entre os colegas. Além disso, ela também relatou que teve um atrito com Alane.

É que a atriz e a confeiteira disputaram pelo mesmo item: “O perfume tinha um entre eu e ela, e outro do lado do Buda. Falei: Vou disputar esse. Fomos nós duas na mesma caixa, ela falou: tem outro lá. O de lá é do Buda, não ia conseguir. Aí eu puxei dela, ela deu uma cambaleada e falou: 'Que isso, Fernanda, não precisa disso”, ela relembrou a situação.

Que é isso? Reparem na perna da Alane, pq ngm tá falando sobre isso pic.twitter.com/A8Pssmh8BU — faah (@faahlso) February 9, 2024

Apesar da confusão na prova, vale mencionar que essa não é a primeira vez que as sisters protagonizam um atrito no programa. É que elas já tiveram uma briga feia e trocaram ofensas em diferentes ocasiões, inclusive, bateram boca ao vivo da atração. Rivais declaradas, a desavença entre Alane e Fernanda não parece estar próxima de acabar.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Apesar de ter desestabilizado Fernanda, Alane não venceu a prova. O brother Lucas Henrique está com a liderança da semana em suas mãos no BBB 24, da Globo. Isso porque ele foi o último participante a deixar a prova do líder de resistência. O rapaz resistiu por quase 9 horas e foi o campeão da prova após Beatriz cometer um erro na competição e não concluir a rodada.

Ao voltar para a casa, Lucas ficou radiante e pulou na piscina para comemorar sua vitória na prova. Logo depois, ele já contou que sabe quem vai indicar ao paredão nesta semana. Em uma conversa com a aliada Leidy no banheiro da casa, o professor de educação física entregou quem deve ficar na Mira do Paredão e receber sua indicação.