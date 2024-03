BBB 24: Fernanda rebate falas de brother: "Não quer ser o alvo de todo mundo"

Fernanda rebateu o comentário de MC Bin Laden sobre o grupo não ser unido e disse que ele tem 'medo' de ser votado pelos 'aliados'

No jardim do BBB 24, Fernanda conversou com Pitel sobre as falas de MC Bin Laden. Mais cedo, o funkeiro conversou com as sisters e Lucas Henrique, e afirmou que o Quarto Gnomo não é unido como os integrantes do Quarto Fada.

Ao analisar o comentário do brother, a doceira afirmou que ele veio com esse papo porque não quer ser votado pelos integrantes do seu quarto. "O que está pegando muito pra ele ter falado aquele papo ali de grupo unido... Eu já entendi o que ele queria dizer. Ele estava querendo tirar o dele da reta de ser a primeira opção quando o grupo tiver que se votar", analisou ela.

"Porque ele tem essa afirmativa de que ele acha que ele é a primeira opção desse lado do quarto. Então, quando ele fala que o nosso grupo não é unido, é porque ele não quer ser votado pelas pessoas daqui. Ele quer correr disso", acrescentou Fernanda.

Pitel também opinou: "Ele também precisa olhar pra dentro do grupo e ver quem é a primeira pessoa que ele vota. A gente está imaginando todos os cenários", afirmou. "Ele não quer mesmo essa sensação de ser o alvo de todo mundo", acrescentou a doceira. "Nunca foi pro Paredão. Nunca nem bateu no Paredão, está com medo de que?", falou a assistente social.

MC Bin Laden revela estratégia caso ganhe a Prova do Líder

Na manhã desta quarta-feira, 20, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique sobre suas possíveis próximas jogadas no BBB 24. O funkeiro diz que precisa vencer a Prova do Líder e revela uma estratégia que bolou, caso saia vitorioso.

"[...] Ontem mesmo, eu 'tava' pesando... Se a gente criar uma situação de colocar um deles no VIP, vou dar um exemplo. Às vezes, Alane ou Cunhã [Isabelle]... Eu, se eu fosse Líder... Eu sei que ali eu ia ganhar tempo pra eles não bolarem estratégia de voto. Eles iam ficar 'marolando' em cima das minas, o tempo todo, pra não cair na nossa lábia. E as minas iam estar aqui toda fechada, com medo de, tipo assim, a gente fazer um movimento dentro da mente delas, de querer se aproximar. Porque eu ainda consigo fazer isso, por transitar", disse o MC.