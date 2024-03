BBB 24: Fernanda questiona aproximação de Pitel com Buda: 'Até quando?'

Ao conversar com Pitel sobre o colar do Poder Falso, Fernanda questionou a grande aproximação da sister com Buda no jogo do BBB 24

Após realizarem mais uma Prova do Líder no BBB 24, da Globo, Fernanda e Giovanna Pitel seguiram para o quarto Gnomo e conversaram mais uma vez sobre o colar do Poder Falso, encontrado por elas nos últimos dias. Durante o bate-papo, a assistente social revelou que quase contou a estratégia das duas para Lucas Henrique.

Ao encontrarem o colar, as sisters combinaram de enganar os adversários e não revelar que, na verdade, o objeto não tinha utilidade nenhuma. Assim, ao explicar para Fernanda a situação, Pitel garantiu que conseguiu "enrolar" o brother e não entregou a informação sobre o colar.

"Está todo mundo convicto de que é um poder de verdade", disse a sister. Fernanda, então, alertou a amiga: "Para começar, ninguém leu o card, só eu e você. Então, pode muito bem chegar e mentir sobre isso. No card dizia que não podia falar que era Poder do Falso, só entregar no domingo", declarou a confeiteira.

E continuou: "A questão é a seguinte: se você quiser contar, tudo bem, está no seu direito, você faz o que quiser sobre suas escolhas. Mas eu acho que é melhor preservar algumas coisas para poder não abrir para todo mundo".

Na sequência, Pitel garantiu que não pretende revelar a verdade sobre o Poder Falso e Fernanda questionou a proximidade da sister no jogo com Buda: "Vai jogar com o Lucas até quando? Se quiser contar para ele, beleza. Mas saiba que numa próxima vez ele vai achar e se priorizar antes de qualquer pessoa", finalizou a carioca.

Fernanda e Pitel especulam sobre o Poder do Falso. 🗣️ #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/hQXNKXONgD — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2024

Bin Laden analisa conselho de Davi

Durante a madrugada desta sexta-feira, 15, os brothers MC Bin Laden, Fernanda e Pitel aproveitaram para conversar sobre os últimos acontecimentos no BBB 24, da Globo. Ao analisarem possíveis opções de votos para o paredão da semana, o artista contou para as colegas de confinamento que, mais cedo, havia recebido um conselho de Davi.

O funkeiro, então, refletiu sobre o alerta positivo que ouviu do motorista de aplicativo, seu adversário no jogo. Os dois, inclusive, já tiveram conflitos e Davi chegou a falar para Bin Laden que não gostaria mais de manter proximidade com ele no confinamento.

"O Davi é muito bizarro né, mano? O cara me dá uma arma sem saber. Eu sem pedir opinião pra ele, ele foi e revelou que a Leydi fez movimento, e falou: 'Cuidado, hein, ela vai te pôr no Paredão'. O cara é meu rival, mano. Por que o cara está me dando alerta?", questionou o cantor.

"Porque o ranço dele pela Leidy está maior que por você, então ele quer virar as meninas contra a Leidy. Simples assim", opinou Pitel. Fernanda, por sua vez, avisou para o brother que Davi poderia querer o apoio de Bin Laden para se juntar contra Leidy Elin, com quem teve um grande embate nos últimos dias.

"O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se ele acha que você pode ter algum problema contra a Leidy é mais fácil ele tentar te favorecer de alguma forma pra vocês dois se juntarem contra ela", declarou a confeiteira. "Fala que não quer proximidade e está me dando alerta sobre o jogo, sem eu ter perguntado nada", finalizou Bin Laden, ainda bastante reflexivo com o conselho de Davi.