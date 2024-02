BBB 24: Fernanda prevê derrota de Davi em paredão contra sister

Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre a possibilidade de montar um paredão em que Davi possa ser eliminado do 'BBB 24'

Na academia do BBB 24, Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre um possível paredão entre Davi e Yasmin Brunet. Para a sister, o baiano seria eliminado do reality show caso enfrentasse a modelo, pois acredita que ela seja forte.

"Davi já tem que começar a ir de novo [para o paredão]. Só que ele só vai pesar se for com um deles, tipo Davi, Bia e Alegrete [Matteus]. Aí de repente o Alegrete sai. Davi, Bia e Yasmin [Brunet]", analisou. "Paredão pesado", opinou o funkeiro.

A doceira opinou: "O pessoal gosta da Yasmin também. Não tô falando aqui da casa, o púbico mesmo", ressaltou. "Lógico que gosta", respondeu o cantor. "De repente um Davi aí sai", observou ela. "Tem que colocar ele no lugar certo, só que montar um paredão certo também é difícil, porque está todo mundo dividido", acrescentou.

Fernanda seguiu planejando um paredão para que o motorista de aplicativo seja eliminado. "Se a gente acha que Davi, Bia e Yasmin é um paredão bom para ele ter chances de sair, ninguém vota na Yasmin, então, alguém com o líder tem que botar ela. E aí a gente precisa ter a casa para botar Davi e Bia. Não dá para ficar contando com puxe. Às vezes é os dois mais votados", comentou.

Como!? Fernanda afirma que Davi sairia para Yasmin no paredão.



ALGUÉM AVISA? KKKKKKKKKKKK #TeamDavipic.twitter.com/VOIXSejkuu — Eder Calabreso/DaviGoSolo🍞 🚗 (@EderBFontana) February 28, 2024

Fernanda avalia parceria com Pitel

Na academia do BBB 24, Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre sua relação de amizade e estratégia com Giovanna Pitel. Após a eliminação de Rodriguinho, a carioca confessou que, como os grupos estão divididos na casa, precisa analisar sua parceria com a alagoana para a sequência do jogo.

"Os grupos agora estão divididos. Você ainda é meio solo, eu e Pitel, não sei. Não sei como está eu e Pitel nessa história, porque o Rodrigo era um elo entre a gente. O Rodrigo realmente era a liga entre mim e a Pitel, porque [...] nós três pensamos diferente", refletiu. "[...] Ela precisa se salvar. Eu quero que ela chegue aqui, nos R$ 3 milhões. Então eu vou entender qualquer movimentação que ela fizer, porque eu torço pelo bem dela. Acabou, se não quiser ficar perto de mim, não fica", disparou.