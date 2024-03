BBB 24: Fernanda nega brincadeira de Leidy: "Entendi muito bem e não vou"

Leidy tentou brincar com Raquele, Michel e Fernanda, mas a carioca se negou a brincar com a trancista

Fernanda não gostou muito da brincadeira proposta por Leidy Elin durante a tarde desta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

Na sala, a confeiteira, Michel e Raquele observavam o Queridômetro quando Leidy chegou falando sobre batalha de dança. "Vocês gostam de grupo de dança? A música que toca me lembra muito aquele grupo de dança que dançava hip-hop. Vocês viam muito batalha de hip-hop?", comentou a trancista, falando sobre um grupo que dançava com uma máscara no rosto.

"Acho que já vi", disse Raquele. Em seguida, Leidy brinca da dançar tocando na mão dos brothers que estão ao lado para continuarem a dança.

A carioca tocou no braço da confeiteira, a sister fez um movimento de dança e tocou no braço de Michel, o brother tocou no braço de Fernanda que ignorou. Raquele, então, diz: "Ela não entendeu".

Os três seguiram brincando e Leidy saiu da sala. "Foi sem querer, tá?", se explicou o professor de geografia à confeiteira. O trio caiu na risada e a sister disparou: "E eu tchonga, 'ela não entendeu', eu entendi que ela não tinha entendido".

"Ela entendeu muito bem", falou o brother. "Entendi muito bem e não vou brincar", disparou antes de caírem na gargalhada.