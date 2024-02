BBB 24: Fernanda muda sua indicação e revela o que vai falar no discurso

Mudou de ideia! Após mudança no rumo do jogo no BBB 24, Fernanda troca sua indicação ao paredão e revela o novo motivo

A líder Fernanda mudou de ideia sobre quem vai indicar para o paredão no BBB 24, da Globo. Até a manhã deste sábado, 3, ela tinha a certeza de que iria mandar Deniziane direto para a berlinda. Porém, ela mudou de ideia após a Prova do Anjo.

Matteus venceu a prova do anjo na tarde deste sábado e terá o poder de dar o colar da imunidade para uma pessoa. Como ele namora com Deniziane, todos acreditam que ele dará o colar para ela. Dessa forma, o alvo da líder vai ficar imune. Já com essa previsão em mente, Fernanda mudou sua indicação e decidiu que vai mandar Beatriz para o paredão .

Em uma conversa com Pitel e Rodriguinho, a líder contou como será o seu discurso na hora da formação do paredão na noite de domingo, 4. "Infelizmente meu voto acabou de ser imunizado. Eu iria votar na Deniziane, porque acho ela forte, ok. Vou falar mais umas duas coisinhas bem rápidas pra ele não me cortar. Mas, como a situação que aconteceu ontem...", disse ela.

Então, Rodriguinho opinou sobre o discurso da amiga. "Você tem que falar aquilo que eu te falei: 'Inclusive uma ótima jogadora, ontem quando dei a faixa pra ela, ela agiu na esportiva, isso é jogar. Ao contrário dessa que fez uma plahaçada'", afirmou.

Com isso, Fernanda completou: "Infelizmente não era nem minha opção primeira, principal de voto, mas pela brincadeira de ontem fora de hora, pela falta de educação. É você. A melhor parte é assim: E só por isso, é você Bia, só por isso".

Vale lembrar que quatro sisters estão na mira da líder Fernanda: Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin.

Fernanda fala do beijo de Deniziane e Matteus

A líder da semana Fernanda surpreendeu ao fazer um comentário sobre o casal do BBB 24, da Globo. Em uma conversa no quarto do líder com Bin Laden, ela contou o que achou do beijo romântico de Matteus e Deniziane no reality show.

“Eu só vi um beijo do alegrete [Matteus] e da Any [Deniziane] na festa, no finalzinho da festa. Só vi unzinho, achei tão sem graça. Parecia que eles estavam contidões”, disse ela.

Então, Bin opinou: “Eles estão namorando praticamente”. E Fernanda respondeu com qual seria a sua atitude. “Eu ia chapar no beijão, ia chapar no beijaço de proibido para menores. Não estou falando mal de ninguém, não. Mas eu achei meio água com açúcar aquilo ali”, afirmou.

Bin declarou: “Às vezes é o jeitinho deles, eles são mais carinhosinhos, mais de boa”. Fernanda disse que Bin é carinhoso também, mas ele rebateu. “Eu sou, mas na hora da pegada, não tem carinho, não. É fuego”, brincou.