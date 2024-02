BBB 24: Fernanda faz promessa polêmica caso volte do Bate e Volta

Em conversa com Pitel, Fernanda afirmou que irá disparar algumas coisas para as sisters do BBB 24

Fernanda e Pitel conversavam sobre a formação do paredão deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 24. No Quarto Gnomo, a confeiteira fez uma promessa caso volte novamente da Prova Bate e Volta.

"Vou te falar uma coisa, não é questão de voltar atrás na palavra não, mas se eu volto desse Bate e Volta, eu vou mandar todo mundo tomar no c*", diz Fernanda. Pitel incentiva a aliada: "Mande". A sister complementa: "Vai você, você, você, você e você também". A assistente social brinca: "Eu não". "Você não", responde a carioca.

"Ou eu voltava assim ou eu voltava: 'Não vai me tirar não, bonecas'", sugere a alagoana, fazendo as duas caírem na risada encenando o momento. "Vou chegar torando no c* de todo mundo!", disparou a carioca.

A assistente social ainda reforçou que a sister estava mais tranquila: "Eu dizia não, tem quatro semanas que você está sendo mansa". "Eu to sendo mansa [...] porque eu tentei fazer uma virada de chave, mas já vi que essa chave não abre a minha porta", afirmou Fernanda.