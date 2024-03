BBB 24: Fernanda fala sobre Giovanna em relação a Bin Laden: "Não superou"

Fernanda comentou com MC Bin Laden sobre o que a postura de Giovanna em relação ao funkeiro no BBB 24

Fernanda opinou sobre Giovanna em conversa com MC Bin Laden durante a noite desta sexta-feira, 22, no Big Brother Brasil 24.

Na cozinha, o funkeiro desabafou sobre as indiretas que recebe de alguns aliados dentro do programa. Ele relembrou uma fala de Giovanna e Fernanda pontuou: "Mas ela quis usar o exemplo do pé, né? Que estava f** do pé, voltou, ganhou duas lideranças, está grandona. Liderança sobe um pouco a cabeça de todo mundo, você sabe".

Em seguida, Bin citou o fato da Líder ter entregue a pulseira de Na Mira do Líder para ele: "Ela falou ali que eu peguei a pulseira e fui resolver a treta com ela, até falou no sofá ali, depois de 30 dias não sei o que lá que eu voltei a falar com ela. Sempre solta alguma coisa sobre isso todo dia", disparou.

"Não superou, né", observou a confeiteira. "Não superou. Está até agora nisso porque não superou. A Leidy falou: 'Vai lá no quarto da Giovanna comer jujuba', eu vou ser o que menos vou subir", disse o MC.

Fernanda concordou: "Também não sinto muita vontade de ficar indo lá toda hora, não", além de afirmar que achou que Giovanna manteria o mesmo grupo do VIP de sua liderança anterior e que apenas acrescentaria Leidy Elin por ter vencido a prova com ela.