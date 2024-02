BBB 24: Fernanda entra na mira de Deniziane: "É desvio de caráter"

Após briga com Alane na academia do BBB 24, Fernanda entra na mira de Deniziane, que promete movimentação no jogo caso se torne líder

As movimentações na casa do BBB 24 estão mexendo no jogo. Após a briga de Alane e Fernanda na academia na última quarta-feira, 31, a confeiteira se tornou alvo de várias pessoas na casa. Na tarde desta quinta-feira, 31, Deniziane declarou que deseja vê-la na belinda.

Em conversa com Alane e Beatriz no quarto, Anny comentou sobre a briga e prometeu que seu voto será em Fernanda. Ela também falou na probabilidade de tomar a liderança da semana para ter a oportunidade de dizer algumas palavras para a sister no Sincerão.

"Eu quero muito ser líder, porque aí eu vou falar tudo o que eu tenho vontade. Vou falar tudo o que eu tenho agarrado aqui desde que ela mentiu", prometeu a fisioterapeuta.

Em seguida, ela ainda desaprovou a postura e as falas de Fernanda para sua aliada. "Nem é lerdeza, é desvio de caráter. A pessoa que faz isso não vê problema em mentiras. E ela faz isso lá fora, e é algo tão viciante. Você mente e acredita na sua mentira", declarou Deniziane.

Confira:

💬 "Nem é lerdeza, é desvio de caráter", Deniziane segue falando de Fernanda e avisa colegas que se for líder vai falar tudo que está "entalado". 💣 #RedeBBB💥#BBB24👀 pic.twitter.com/A3K05baDZF — Big Brother Brasil (@bbb) February 1, 2024

Tudo sobre a briga de Alane e Fernanda

O desentendimento entre as sisters se iniciou na academia, quando Fernanda soltou um comentário sobre o corpo de Alane, que não gostou da provocação. Na briga, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a Alane, que logo elevou seu tom de voz. "Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é", disparou a dançarina.

"Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero", rebateu Fernanda, que levou a briga para a área externa da casa. "Mentirosa! Tu julgou meu corpo. Tu falou que eu estava na academia porque eu estava mole. Tu vai ver só! O Brasil tá vendo, gente mentirosa assim não se dá bem. Boa noite, vai tomar no seu c*", gritou Alane, que recebeu uma resposta despreocupada de Fernanda.

"Chora. O seu tá frouxo! Vou costurar essa remenda aí, perdeu as pregas todinha naquele vaso", disparou a confeiteira, lembrando o episódio onde a sister entupiu o vaso sanitário da casa.