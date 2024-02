BBB 24: Fernanda e Pitel revelam estar alertas sobre Rodriguinho

Em conversa no Quarto Gnomo, Rodriguinho foi cobrado pelas aliadas Fernanda e Pitel e não gostou da atitude das sisters. "É isso mesmo?"

Com a eliminação de Deniziane do BBB 24 na última terça-feira, 20, o jogo segue rendendo assuntos na casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quarta-feira, 21, Rodriguinho foi questionado por Fernanda e Pitel sobre algumas movimentações que tem feito no reality show.

Em conversa no Quarto Gnomo, a dupla questionou se o pagodeiro está se aproximando das meninas do Quarto Fada, se referindo a Alane, Beatriz e Leidy Elin. Incomodado com a cobrança, Rodriguinho rebateu o questionamento das aliadas e perguntou se agora elas vão querer controlar com quem ele interage.

"Por que você não conta o que estava conversando?", questionou Fernanda, que voltou de seu primeiro paredão após enfrentar a disputa com Anny e Matteus. "Porque não tem nada para contar", retrucou o ex-vocalista do grupo Os Travessos. "Estava esse tempo todinho fazendo o quê?", insistiu Pitel.

"Não existe conversar 20, 30 minutos com alguém e não falar nada, não existe", opinou Fernanda. "Gente, é isso aí mesmo? Vocês vão ficar me perguntando o que eu converso com os outros?", questionou o cantor, que recebeu das sisters a resposta de que estão de "vigia".

Ainda durante a conversa, a dupla questionou Rodriguinho sobre ele conversar com MC Bin Laden e Lucas Henrique assim que Deniziane deixou a casa do BBB 24. "O que você estava conversando, hein, velho fofoqueiro, língua solta?", perguntou a assistente social.

"Essa semana o pessoal vai no Davi", expôs o cantor. "Que pessoal?", questionou a confeiteira. "Ali, pelo menos, os dois vão no Davi. Já era você", respondeu ele, explicando que Fernanda saiu da mira de Bin e Lucas por enquanto.

"Três, no caso", corrigiu Pitel, que lembrou que o cantor também votaria no motorista de aplicativo. "Já tem três no Davi", confirmou o famoso. "Que pessoal? Fada vai em mim de novo", afirmou Nanda. "A Wanessa e Yasmin não vão. E se o Lucas não for, de repente nem a Leidy vai", cogitou Rodriguinho. "Wanessa e Yasmin não vão por quê?", indagou a Pipoca. "Porque o Lucas não vai", garantiu o ex-Travessos.

Família toma posição após Rodriguinho avisar que irá desistir do BBB 24

Rodriguinho ficou bastante abalado após a dinâmica do Sincerão na última segunda-feira, 19, e cogitou desistir de sua participação no BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil, a família do cantor tomou posição em relação aos acontecimentos.

De acordo com a equipe de Rodriguinho, sua esposa, Bruna Amaral, e seu filho, Gaab, preferem não comentar sobre a atitude do cantor no BBB. O artista se desestabilizou após ter a carta de sua família triturada no Sincerão.

A atividade consistia em os participantes escolherem cartas escritas a mão pelos familiares dos colegas de confinamento para destruir. A noite rendeu choro generalizado na casa, e muitas brigas após o fim da edição ao vivo.

No quarto Gnomo, Rodriguinho desabafou após ter sua carta destruída por Raquele, Líder da semana. "Eu não vim aqui para isso", disse, em meio a lágrimas, para Pitel. Em seguida, ele afirmou que apertaria o botão da desistência assim que possível.

A fala foi repreendida por Wanessa, que encorajou o músico a continuar no BBB. "Você está na metade do programa, Rodriguinho. Você consegue", disse a cantora. Após a conversa no quarto, ele afirmou para MC Bin Laden que iria refletir sobre sua permanência no programa. Até o momento, ele não voltou a falar sobre apertar o botão da desistência.

Na noite da última terça-feira, 20, o cantor teve uma boa surpresa. Após dias de tensão com o Paredão, Fernanda, uma de suas aliadas, foi escolhida pelo público para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Ela disputava a berlinda com Matteus e Deniziane, que foi eliminada com 52,02% dos votos.

