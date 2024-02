BBB 24: Fernanda e Pitel não confiam em Bin Laden: "Não é pra contar tudo"

Em conversa com Rodriguinho, Fernanda e Pitel assumem não confiar em Bin Laden e alertam seu aliado sobre suas jogadas no BBB 24

Com as movimentações da semana na casa do BBB 24, da Globo, Fernanda e Giovanna Pitel admitiram que não confiam em MC Bin Laden. Em conversa com Rodriguinho nesta sexta-feira, 2, as duas pediram para seu aliado não abrir o jogo para o funkeiro.

A líder da semana disse que perdeu a confiança em Bin após sua briga com Alane."A gente perdeu a confiança nele total. Porque ele olhou na minha cara na academia e falou: 'Não falo mais com você'", contou Fernanda, que adicionou: "Ele estava do lado de Alane no barraco de ontem".

Pitel ainda apontou que o cantor estava próximo de Alane e ficava de olho nas conversas de seu grupo. Rodriguinho logo falou que uma solução para afastá-lo serio o monstro. "Vocês não confiam? Você pagou sua dívida, ok? Se a gente pegar anjo, Juninho e Bin Laden [para o monstro]. Ai vocês tiram ele do VIP", sugeriu o cantor.

No entanto, Pitel não acredita que aquele seja o melhor caminho. "O que fez está feito. Quero jogar com ele, quero que ele jogue com a gente, de verdade. Só que abrir a estratégica do jeito que a gente tem para ele...", disse a assistente social. Fernanda logo alertou Rodriguinho: "Não é pra contar tudo para ele".

O cantor ainda tentou defender Bin Laden ao citar uma conversa que teve com o brother. "Ele acabou de me falar uma parada ali que vai de encontro com o que você tá falando. 'Não sei qual que é o jogo da Fernanda e nem quero saber'. Tá bom, pronto! É melhor ele do nosso lado", citou Rodriguinho.

Fernanda ainda bateu o pé: "Mas ele fica de todos os lados". Mas o cantor tranquilizou a confeiteira. "Enquanto ele não estiver contra nós, está tudo bem. Eu gosto dele, eu não tenho problema com ele", finalizou ele em risadas.