BBB 24: Fernanda e Pitel analisam cenário pós-paredão: "Vai ter que largar"

Fernanda conversou com Giovanna Pitel sobre como a sister seguirá no BBB 24 caso ela seja eliminada no Paredão desta terça-feira, 20

Nesta terça-feira, 20, Fernanda e Giovanna Pitel analisaram o cenário do BBB 24 após o paredão desta noite. A confeiteira está na berlinda com Deniziane e Matteus.

Durante a conversa, a sister falou para a colega de confinamento que, caso ela seja eliminada, a alagoana terá que escolher entre Rodriguinho e o grupo do 'Puxadinho', formado por Raquele, Michel e Giovanna, para jogar.

"Vamos ver qual vai ser de hoje e como vai se desenhar. Porque, eu saindo, aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o Puxado. Ou vai ter que ficar com os dois", analisou Fernanda. "Mas ele cola com o Bin. Eu não vou colar com o Bin", respondeu Pitel. A confeiteira deu sua opinião: "Eu também não colaria com o Bin de jeito nenhum", ressaltou.

Pitel também refletiu sobre a questão. "Independente da volta que esse jogo der, porque dá volta toda hora, segunda. Eu não vou colar com o Bin. Ele, primeiro, o fato dele não deixar você falar. Não adianta. Eu posso ter as minhas convicções, estar certa disso, gritar com elas, ou falar baixo delas. Ele não deita. Ele não aceita. Ele não faz nada de diferente. Ele sempre está certo. O ponto de vista dele é sempre o melhor, independente de quantas pessoas estejam falando. Eu não vou colar com o Bin."

Fernanda completou: "Eu, no seu lugar, não estou dando conselho, não, estou falando o que eu faria... continuaria minha amizade com o Rodrigo, do jeito que eu já tenho. Brincando, zoando, aquela coisa toda. E trataria de jogo só com o Puxado."

Rodriguinho diz que não joga mais com sister

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, abalou os brothers e vem dando o que falar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Após os confinados terem cartinhas de seus familiares destruídas na atração, as emoções dos brothers ficaram à flor da pele.

Depois ter a mensagem de sua esposa, Bruna Amaral, destruída pela líder da semana, Raquele, Rodriguinho não gostou da atitude da mineira e disse que não confia mais na doceira para formar aliança dentro do jogo. Confira o que ele disse!