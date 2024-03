BBB 24: Fernanda e Bin questionam permanência de rivais: 'Religião'

Em mais uma conversa sobre os rivais, Fernanda e Bin questionam comportamento religioso deles e apontam postura como fator para permanência

Em mais uma conversa sobre o jogo e como eliminar os rivais, Fernanda e MC Bin Laden analisaram a permanência de Davi, Isabelle, Beatriz e Alane após baterem na berlinda e voltarem. A confeiteira então comentou sobre como o Brasil estaria vendo eles. O Camarote então criticou o comportamento religioso deles.

No papo, a sister, que acredita que consegue eliminar Cunhã, comentou que o Brasil "nunca pesou" nada do que o baiano fez na casa e o artista afirmou: "Davi nunca pegou e derrubou alguém assim eufórico".

A sister rebateu dizendo que o motorista de aplicativo "fez coisas piores" e comentou: "Eu concordo com você com todas as forças do mundo, a coisa que mais quero ver são essas meninas irem embora do programa. Aí volta, como você vai ficar?". "Eu vou perguntar o que estou fazendo aqui", respondeu MC Bin Laden.

O funkeiro então compartilhou o que pensa sobre a permanência dos rivais. Ele inclusive apontou o comportamento religioso deles, criticando que talvez eles façam isso para chamar a atenção das câmeras. "Lembra da conversa que a gente estava falando sobre religião, deles usarem isso para eles todo momento? Estava falando: por que eles fazem isso? Porque às vezes eu via Cunhã falando alguma coisa de glória Deus e, automático, Matteus estava fazendo o sinal da cruz. Eu fiquei: 'por que eles estão vendendo isso para o VT?' Sabe quando você vê que é uma coisa natural...", explicou.

"Nada do que eles fazem é natural, nem a reza deles é natural", interrompeu a modelo. Bin prosseguiu: "Por que os dois estão pontuando isso do nada? Por que estão sendo filmados?". "Ele se ajoelha em frente a câmera da piscina fazendo oração de braços abertos igual ao Cristo Redentor", comentou Fernanda.

Equipe de Fernanda explica fala de sister sobre os filhos

A equipe de Fernanda compartilhou um texto tentando explicar a falar polêmica da sister sobre ter vontade de jogar os filhos pela janela e até ser presa. Nesta quarta-feira, 20, eles esclareceram o que a confeiteira quis fizer.

Mãe solteira de dois, sendo um deles autista, a participante enfrenta desafios diários ao ter que criar os herdeiros sozinha, diante disso a equipe tentou explicar o lado dela. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz", falaram. Leia mais aqui.

