BBB 24: Fernanda divide opiniões na web após fala polêmica sobre brother

Durante uma conversa sincerona, Fernanda gerou polêmica e dividiu opiniões ao fazer comentário pesado sobre sexualidade de brother no BBB 24

Confinada no Big Brother Brasil 24, Fernanda se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais na tarde deste sábado, 16. Tudo por causa de uma polêmica que a confeiteira causou ao fazer um comentário sobre a sexualidade de outro brother, o MC Bin Laden. A fala repercutiu mal e dividiu opiniões fora do reality show da Globo.

Para quem não acompanhou, o cantor de funk viveu um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil com Giovanna. No entanto, a paixão esfriou e eles se distanciaram. Por isso, Bin decidiu desabafar com outra colega de confinamento sobre o relacionamento. Mas ele acabou ficando frustrado depois de ouvir alguns dos conselhos de Fernanda.

Durante o bate-papo, o funkeiro explicou que não iria mais se envolver com a nutricionista: "Eu prefiro admirar ela de longe, torcer e ser feliz por ela de longe", disse. Mas a confeiteira detonou a atitude do brother: "Sabe que isso é papo de veado, né? Papo de veado, papo de veado”, Fernanda repetiu diversas vezes para ‘brincar’ com o amigo.

Bin ficou visivelmente incomodado com os comentários sobre sua sexualidade e pediu que ela parasse: “Não fica falando essas coisas, não fala essas coisas, pelo amor de Deus!", o funkeiro colocou um ponto final no assunto. Mas nas redes sociais, a declaração continua dando o que falar e a confeiteira acumula acusações de homofobia.

Fernanda e Bin estavam conversando sobre o relacionamento do MC com a Giovanna. Bin: “Prefiro admirar ela de longe, torcer e ser feliz por ela de longe.”

Nanda: “Sabe que isso é papo de viado, né?”

Enquanto alguns admiradores apontam que Fernanda não teve a intenção de ferir os sentimentos do funkeiro, outros argumentam que palavras ofensivas para a comunidade LGBT não deveriam ser mencionadas no programa. Por fim, há ainda aqueles que apontam que um dos participantes favoritos, Davi, já usou o mesmo termo.

“Agora vamos aguardar chamarem Fernanda de homofóbica até o final do programa, assim como ainda fazem com o Davi. Ou só vale pro Davi”, disse uma usuária da rede social X, o antigo Twitter. “O Bin desconfortável falando pra ela não falar isso e ela rindo”, apontou outra. Apesar das críticas, a tag ‘Veados com Fernanda’ também foi parar nos assuntos mais falados.

Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela:

Fernanda, participante do BBB 24 da Globo, teve um detalhe sobre sua vida fora do reality revelado pelo irmão, Gabriel Villa Bande, em entrevista ao Jornal O Globo. Ele dividiu algumas informações sobre os pais dos filhos da sister. Ela é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. No entanto, apenas o pai da caçula está presente na vida da família.

“O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá”, disse Gabriel, que ainda avaliou a postura da irmã no reality.