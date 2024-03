BBB 24: Fernanda dispara atitudes de Davi: "Melhor botar um diarista"

Em conversa com MC Bin Laden, a sister falou sobre o fato de Davi sempre limpar, cozinha e arrumar a casa

Fernanda e MC Bin Laden comentam sobre as atitudes de Davi dentro do Big Brother Brasil. Após a Festa do Líder, os brothers conversaram no Quarto Gnomo e o funkeiro relembro o discurso de Tadeu Schmidt na última Eliminação.

"Isso daí, querendo ou não, conta sim. O Tadeu citou que ele faz as mesas de café mais lindas que têm, ele cozinha para todo mundo, faz tudo, então...", começou ele, que foi interrompido por Fernanda: "E o Tadeu também falou que isso não é o suficiente. Tem que fazer mais".

"Mas já está sendo pesado em balança que ele faz isso, mas se o Tadeu pontuou é porque o Brasil também vê", comentou o MC. "Quem não vê? É nítido! Não é à toa que todo mundo fala que ele tem que abrir um restaurante", pontuou a confeiteira.

Em seguida, Bin analisou: "A maioria da casa faz o quê? Nos outros dias está na piscina, não limpa o banheiro, deixa o cabelo na escova, e o pessoal vai pesar, não adianta". "Lógico que vai pesar, porque teoricamente existe uma escala. Todos os outros BBBs todo mundo faziam escala, combinavam o dia de limpar, quem ia fazer, botavam regras e ordem. Aqui não houve escala em nenhum momento. Ele pega e faz na frente de todo mundo porque ele gosta, e o resto das pessoas se acomodou. Porque se ele ficar porque limpa a casa é mais fácil botar um diarista aqui. Chama um diarista na escala", disparou a sister.

Fernanda continuou: "Se uma pessoa está usando a limpeza da casa a favor dele, para pontuar isso no jogo contra outras pessoas, a gente tem que tirar essa arma. Sim, não adianta, porque isso aí é pesado".