BBB 24: Fernanda detona postura de Isabelle: "Só veio dançar e catar grilo"

Fernanda não poupou ao analisar o jogo de Isabelle dentro do Big Brother Brasil 24

Fernanda detonou o jogo de Isabelle em conversa com MC Bin Laden durante a tarde desta sexta-feira, 22, no Big Brother Brasil 24.

Na academia, a confeiteira criticou o comportamento da rival amazonense: "Cunhã só veio para dançar e catar grilo, claramente. A menina só dá bom dia para o sol, só dança, fica calada na maior parte do tempo, mas nas festas dança, dança, dança, dança. Acorda, vai na piscina e dança, dança, dança, dança", disparou.

Em seguida, a sister seguiu falando sobre as atitudes de cunhã com a natureza: "Cata cinco meia dúzias de grilo, cata meia dúzia de borboletas, bota tudo no cemitério do jardim, alisa as flores de mentira e dança, dança, dança, dança...".

A carioca ainda disse que pode ser que longe deles, ela tenha outra atitude no jogo, mas não é o que eles enxergam dentro da casa. "Em alguma outra câmera, pode estar falando de jogo, mas a gente não vê essa gana", completou.

Na mesma conversa, Fernanda afirmou estar em alerta com comportamento de Pitel e cogitou imunizar outro participante no lugar da alagoana caso ganhasse a Prova do Anjo.