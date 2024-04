BBB 24: Fernanda desperta interessa da Globo e pode aparecer em novela

Fora do BBB 24, Fernanda despertou interesse do núcleo de teledramaturgia e pode fazer aparição em uma novela da Globo

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Fernanda despertou o interesse do núcleo de teledramaturgia da TV Globo e pode fazer uma aparição em uma novela da emissora.

De acordo com informações da Contigo!, a confeiteira pode aparecer rapidamente em Família É Tudo, trama de Daniel Ortiz, como ela mesma.

Segundo fontes ligadas à emissora, a ideia é que a ex-sister interaja com Rafa Kalimann, unindo as duas ex-participantes do reality show em uma espécie de crossover, na mesma cena em um diálogo citando o BBB. Na trama das 19h, Rafa interpreta a vilã Jéssica.

Fernanda deixou a casa mais vigiada do Brasil no último domingo, 31, após receber 57,09% dos votos. Apesar disso, a carioca conquistou uma legião de fãs por seu jeito autêntico e sem papas na língua.

Vale lembrar que a ex-sister já participou de um quadro no Amor & Sexo, extinto programa apresentado por Fernanda Lima, em 2014.