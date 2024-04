BBB 24: Fernanda descobre que Lucas está solteiro: "Apaixonado pela Pitel"

Eliminada, Fernanda reage ao descobrir que Lucas está solteiro e opina sobre relação do brother com Pitel

Fernanda reagiu ao descobrir que Lucas Henrique está solteiro após os flertes constantes com Pitel dentro do Big Brother Brasil 24.

Após ser eliminada, a confeiteira participou do Bate-Papo BBB e recebeu um vídeo do ex-brother Pizane, que falou sobre sua participação no programa e ainda aproveitou para contar algumas fofocas.

“A mulher do Buda, quer dizer, a ex-mulher do Buda, não gostou das investidas dele na Pitel. E agora ele está solteiro“, disparou o músico. A carioca reagiu surpresa com o fim do relacionamento de Lucas e caiu na risada. "Babado!", disparou após o fim do recado de Pizane.

Na conversa com os apresentadoresEd Gama e Thaís Fersoza, Fernanda comentou o que achava da aproximação do professor de educação física com Pitel.

"Não achava legal também! Gente, tinha um mosquito aqui [na pelve] na Pitel…ele tira o mosquito da Pitel. Como que tira um mosquito de cima da pelve da menina? Eu fiquei quieta porque a pelve não é minha”, disse.

A ex-sister também relembrou algumas outras situações que presenciou: “Tinha alguns momentos que ele ficava alisando ela, passando a mão no cabelo dela…o olho brilha! Eu ficava triste ‘cara, será que tô perdendo a Pitel pra isso aí?’”.

A confeiteira ainda disse que enxergava uma grande admiração de Lucas pela amiga. "Ele tem a Pitel como um anjo assim. Ela é ídola dele [...] Eu falava assim 'cara, esse garoto está apaixonado pela Pitel'", disparou ela que opinou que não enxerga a mesma coisa do lado da alagoana.

Pizane contando as fofocas pra Fernanda KKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/2tJHVTs1ZO — aria 🍊 (@leopadskin) April 1, 2024