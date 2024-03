BBB 24: Fernanda desabafa e dispara: "Então dá o prêmio para favelado"

Em conversa com Pitel, Fernanda disparou que não quer deixar de ser ela mesma apenas para chegar à final do BBB 24

Fernanda desabafou com Pitel sobre o jogo durante a tarde desta segunda-feira, 11, no Big Brother Brasil 24. No Quarto Gnomo, a confeiteira falou sobre seus princípios e garantiu que não quer chegar aos finalistas do programa a todo custo.

"Eu não quero 'cheguei lá no top 4, top 3, sou favorita do Brasil' com falta de educação, esculacho fora de hora, com destempero, com inconveniência, barracos em excesso...", começou.

"Eu não preciso disso, p*rra! Eu não faço isso nem um c*ralho de dia na minha vida. Para que que eu vou fazer isso aqui? Para ganhar? Para ganhar porque para ganhar essa é a regra?", disparou antes de mostrar o dedo do meio.

Em seguida, Fernanda continuou: "Então dá o prêmio pra barraqueiro, dá prêmio pra maluco, dá prêmio pra favelado, dá prêmio para quem vocês quiserem, porque se eu tiver que ganhar meu prêmio vai ser pelo meu jeito. É isso. Acabou", finalizou.