BBB 24: Fernanda debocha de participantes mulheres do Camarote

Fernanda, participante do grupo Pipoca, debocha das mulheres do grupo Camarote enquanto discute estratégias para a dinâmica da semana; confira!

O BBB 24 mal começou e os participantes já estão pensando em estratégias para sobreviver à primeira semana do programa. Na tarde desta terça-feira, 9, Fernanda, do grupo Pipoca, debochou das participantes mulheres do grupo Camarote enquanto discutia sobre o jogo com outros colegas.

Discutindo sobre os grupos que estão aliados para a votação da semana, Fernanda comentou que as participantes famosas do reality show estão unidas no jogo. No entanto, o termo escolhido para retratá-las saiu em tom de deboche. "Das artistas? Total. As meninas também estão [fechadas], as artistinhas", disse a confeiteira.

Por fim, ela ainda chegou a questionar a fama das mulheres do Camarote. "Elas são celebridades? Eu não sei", disparou Fernanda. Vale lembrar que a modelo Yasmin Brunet, a influenciadora digital Vanessa Lopes e a cantora Wanessa Camargo.

Os internautas logo reagiram às falas da sister. "Eu juro que Fernanda tá desde ontem falando mal de todo mundo, principalmente das camarotes", disse um. "Fernanda está empenhada em causar", opiniou outro.

Confira o trecho:

Fernanda está empenhada em causar kkkkk ela sobre as artistas: "as artistinhas, elas são artistas? Eu não sei" KKKKKKKKKKKKK #BBB24pic.twitter.com/37j0ZaWrvW — Rubi Perez (@RubiPerezBBB) January 9, 2024

Yasmin Brunet reclama de abstinência e revela vício

Confinada no Big Brother Brasil 24, a modelo Yasmin Brunet pegou o público de surpresa ao fazer uma reclamação durante a prova do líder na madrugada desta terça-feira, 9. Após deixar a disputa, ela reclamou que estava sofrendo uma espécie de abstinência.

“Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão”, disse ela visivelmente abalada. A conversa era com Wanessa Camargo.

A fala surpreendeu os fãs, já que nas redes sociais ela mostra uma vida fitness e muito preocupada com a alimentação. Ela também é defensora de um estilo saudável e sempre mostrou uma relação com a natureza.

Na internet, os fãs se mostraram surpresos com a declaração. "Gente, ela fuma mesmo ou tá brincando?", disse um. "Achei que ela fosse natureba, nunca imaginei", comentou outro. "Tô passada", escreveu outro também chocado com a fala de Yasmin Brunet.