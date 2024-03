BBB 24: Fernanda critica postura de brother: "Como que a gente vai confiar?"

"O jogo tá afunilando, tem que entender o seu lado", afirmou Fernanda ao criticar a postura de um aliado em conversa com Giovanna no BBB 24

Na tarde desta quinta-feira, 7, Fernanda se reuniu com Giovanna na academia do BBB 24 e falou sobre MC Bin Laden. A confeiteira disse que não entende as movimentações do funkeiro, que está se aproximando das sisters que votam nele.

Giovanna concordou com a colega de confinamento e deu sua opinião. "Convém pra ele, porque ele joga sozinho. E as meninas votaram nele, aí ele tem que ir lá fazer a casinha dele, arrumar a cama dele lá, pra elas não votarem nele de novo. Enquanto ele vai votar nelas", afirmou.

Fernanda confessou que não consegue agir dessa forma. "Eu falei pra ele, é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Se eu encarei como aquele pessoal ali como meus adversários e eu sei que eles sempre vão votar em mim, eu não posso chegar ali e ficar de 'amizadezinha'. Não cabe", ressaltou.

"O jogo tá afunilando, tem que entender o seu lado. Depois pede que as pessoas confiem, como que a gente vai confiar 100% se tá fazendo as mesmas coisas que fazia antes?", acrescentou a doceira.

Giovanna afirmou que as movimentações de Bin está funcionando, já que ele deixou de receber alguns votos. "Exatamente isso. E funciona, porque a trouxa da Alane fez o que no Paredão? Que era pra ter votado nele, se ela tivesse votado nele ela não teria ido pro Paredão. Funcionou, é por isso que ele faz", disparou a sister.

MC Bin Laden reflete sobre o jogo

Um dos únicos acordados do BBB 24, MC Bin Laden foi para a área externa da casa do BBB 24, caminhou um pouco pelo gramado e refletiu sobre o jogo.

Com a possibilidade de ser um dos alvos dos participantes do reality show para o próximo paredão, o cantor confessou que precisa vencer a Prova do Líder desta noite, assim, ele consegue escapar da berlinda. "Preciso pegar essa liderança hoje, preciso virar Líder. Hoje eu preciso jogar", afirmou o integrante do grupo Camarote.